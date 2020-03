Coronavirus, GIGA illimité par Vodafone et Fastweb pour les utilisateurs de la zone rouge

l’état d’urgence coronavirus, en seulement deux semaines, il a atteint des dimensions inattendues, même dans les perspectives les moins optimistes. Cela a conduit le gouvernement à établir de nouvelles zones rouges, ainsi que de limiter l’entrée et la sortie de la Lombardie et des villes les plus touchées par l’épidémie.

Les inconvénients ressentis par les citoyens sont innombrables, mais rien ne se compare au besoin de contenir la propagation du virus, et donc de nombreuses entreprises ont dû s’équiper suite à la fermeture de lieux impliquant des rassemblements de personnes (écoles, universités, commerces, en partie bureaux).

Pour cette raison, la nécessité de s’efforcer de poursuivre leur travail même en restant chez eux. Plus que jamais, ces jours-ci travail intelligent (et notre manque de préparation palpable pour cette opportunité) est devenu presque un diktat, car c’est le seul moyen de rester productif, du moins dans certains secteurs.

Pour répondre à ce besoin, les deux opérateurs Vodafone et Fastweb ont décidé de dynamiser la connexion Internet pour leurs clients résidant dans les zones rouges.

Vodafone et Fastweb offrent des concerts supplémentaires pour soutenir le travail intelligent: voici l’initiative et qui peut en bénéficier

Cette initiative s’inscrit dans la trajectoire tracée par le projet de solidarité numérique engagé par Ministère de l’innovation technologique et de la numérisation grâce au soutien technique de l’Agence pour l’Italie numérique, et créé dans le but de réduire l’impact social et économique dans les zones restreintes.

Les intéressés directs sont donc tous les citoyens résidant actuellement dans les zones rouges, qui pourront bénéficier de certains des avantages énumérés sur le site officiel de l’initiative, auquel Vodafone et Fastweb ont participé.

Plus précisément, Vodafone a choisi de éliminer les «limites de minutes, SMS et giga». Le communiqué de presse officiel continue:

“En outre, pour faciliter les procédures de travail intelligentes, l’élimination des limites de trafic de données sur les cartes SIM vocales utilisateurs d’entreprises italiennes et numéros de TVA. Les initiatives sont actives pour un mois. “ L’activation du service est automatique pour tous les résidents.

De même, Fastweb a décidé d’offrir gratuit « L’augmentation jusqu’à 50 Go du paquet de données de toutes les cartes SIM rechargeables pour les utilisateurs résidant dans les zones rouges “. Contrairement à Vodafone, ce service n’expirera pas et “resteront inclus dans l’offre des utilisateurs pour toujours». Encore une fois, l’activation est automatique.