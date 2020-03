Coronavirus invite Amazon, Apple et bien d’autres à étendre leurs politiques de retour – .

Amazon, Apple et d’autres détaillants étendent leurs politiques de retour pendant la pandémie COVID-19.

Les nouvelles politiques de retour d’Amazon ont été repérées pour la première fois en Italie, le pays le plus durement touché par l’épidémie.

D’autres détaillants ont déjà annoncé des fenêtres de retour prolongées pour divers produits.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Les achats en ligne pendant la pandémie de coronavirus ne sont que l’une des façons dont la technologie peut aider pendant la crise. Passer des commandes à domicile réduira le temps que vous devrez passer hors de la maison et réduira donc le risque d’être infecté par le nouveau virus.

Amazon est une ressource pratique pour acheter des articles essentiels et tout ce dont vous pourriez avoir besoin, et de nombreux autres magasins prennent également des commandes en ligne. À la lumière de ce qui se passe, il semble que la plupart des entreprises, y compris Amazon, étendent leurs fenêtres de politique de retour en raison du coronavirus.

Ce n’est pas parce que vous achetez des produits en ligne, que ce soit de la nourriture provenant de restaurants ou d’autres produits, que le risque de contracter COVID-19 disparaisse. Les gens sont toujours impliqués dans le processus de livraison et vous devez toujours entrer en contact avec eux directement ou indirectement. Mais tant que vous vous évitez les uns les autres, maintenez une distance de sécurité et pratiquez une bonne hygiène, passer des commandes en ligne est la voie à suivre, chaque fois que cela est possible.

Ajoutez à cela le fait que plus de personnes commanderont des produits en ligne pendant la pandémie que d’habitude, et il est facile de comprendre pourquoi les livraisons pourraient prendre plus de temps. Il en va de même pour les retours.

Les utilisateurs en Italie, le pays le plus durement touché par la pandémie, indiquent qu’Amazon prolonge sa période de retour au 31 mai. Selon SmartWorld, le nouveau délai s’applique également aux marchandises achetées fin janvier, ce qui signifie que certains acheteurs auront jusqu’à quatre mois pour retourner certains types de produits. Récemment, Amazon a rendu Prime Video disponible gratuitement en Italie pendant l’épidémie. Cependant, il n’est pas clair si ces mesures s’appliqueront à d’autres régions du monde, et vous devriez consulter l’historique de vos commandes pour voir si des extensions de retour s’appliquent.

Cela dit, vous ne trouverez peut-être plus tout ce que vous cherchez à acheter en ligne sur Amazon. Le géant du commerce a du mal à stocker les articles ménagers essentiels, car divers produits se sont épuisés au début de la panique du COVID-19. Sans surprise, Amazon donne la priorité à l’expédition des produits essentiels, y compris les produits médicaux et de santé.

Amazon n’est pas la seule entreprise à modifier ses politiques de retour pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Comme le rapporte le Washington Post, d’autres détaillants prennent des mesures similaires:

Apple acceptera les retours pour la plupart des produits jusqu’à 14 jours après la réouverture des magasins

Gap acceptera les retours jusqu’au 1er juillet pour tous les achats effectués au cours des trois derniers mois

J. Crew prolonge les retours à 60 jours pour les commandes passées à partir du 1er mai

Macy’s étend sa politique de retour de 30 jours

Sephora acceptera les retours dans les 30 jours suivant la réouverture des produits achetés en magasin au cours du mois précédant les fermetures. Les retours pour les commandes en ligne sont étendus à 60 jours

D’autres détaillants adapteront sûrement leurs politiques d’expédition et de retour dans les semaines et les mois à venir, selon la durée de la pandémie.

Source de l’image: Robert Bumsted / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.