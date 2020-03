Coronavirus invite Google à annuler sa conférence annuelle des développeurs d’E / S – .

Alors que les professionnels de la santé ont encore du mal à empêcher le coronavirus de se propager, nous avons vu un certain nombre d’entreprises annuler des conventions très médiatisées. Il y a quelques semaines, par exemple, le Mobile World Congress a été annulé. Et vient maintenant le mot que la conférence annuelle des développeurs de Google – Google I / O – n’aura pas lieu comme prévu initialement.

Initialement prévu pour avoir lieu à l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View plus tard en mai, un événement physique ne sera plus dans les cartes. Google a annoncé l’annulation plus tôt dans la journée.

Le message de Google aux personnes qui prévoyaient participer se lit comme suit:

En raison de préoccupations concernant le coronavirus (COVID-19), et conformément aux directives sanitaires du CDC, de l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’événement physique d’E / S Google à Shoreline Amphitheatre.

L’annulation des E / S par Google n’est pas une mince affaire, car l’événement est le plus grand événement de l’année de la société. Pour être clair, les E / S cette année se poursuivront sans événement physique.

À cette fin, un porte-parole de Google a expliqué:

Au cours des prochaines semaines, nous explorerons d’autres façons de faire évoluer les E / S Google pour mieux communiquer avec et continuer à développer notre communauté de développeurs. Nous continuerons de mettre à jour le site Web Google I / O. “

Les développeurs qui ont déboursé de l’argent pour un billet pour l’événement seront éligibles à un remboursement complet.

Soit dit en passant, le coronavirus a commencé à faire de nouveaux progrès aux États-Unis. À ce jour, le virus a déjà tué 9 personnes dans l’État de Washington et il est maintenant rapporté que le virus s’est propagé à une personne en Caroline du Nord.

À l’échelle mondiale, le coronavirus a été détecté dans plus de 50 pays et a infecté environ 90 000 personnes. À ce jour, le virus a causé environ 3 000 décès.

Source de l’image: Olly Curtis / Future / Shutterstock

