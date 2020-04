Coronavirus invite Samsung à réduire de moitié la production de smartphones – .

Samsung verra sa production de smartphones baisser de plus de 50% en avril en raison du coronavirus.

Certaines des plus grandes usines de Samsung dans des pays comme le Brésil et l’Inde sont fermées depuis des semaines.

L’industrie des smartphones dans son ensemble est chancelante et on ne sait pas quand la demande reviendra aux niveaux pré-coronavirus.

La production de smartphones de Samsung devrait chuter de plus de 50% ce mois-ci en raison de la pandémie de coronavirus. Le géant sud-coréen de la technologie, qui fabrique généralement 25 millions de combinés en avril, verra ce chiffre tomber à environ 10 millions d’unités selon un rapport de The Elec. C’est une baisse incroyable de 60%, pour être précis, et la baisse des ventes qui en résultera aura sans aucun doute un impact énorme sur les résultats de l’entreprise.

Il y a quelques facteurs en jeu ici qui méritent d’être mentionnés. Pour commencer, Samsung a fermé il y a trois semaines un certain nombre de ses usines de smartphones en Slovaquie, en Corée du Sud, au Brésil et en Inde afin de se conformer aux directives gouvernementales d’arrêt visant à empêcher la propagation du coronavirus.

De plus, avec la demande de nouveaux smartphones actuellement inférieure à ce qu’elle était depuis un certain temps, il est tout simplement inutile de maintenir la production à plein régime alors que la majeure partie des nouveaux téléphones finiront probablement par rester sur les étagères des magasins pendant qui sait combien de temps.

“Il y a encore pas mal d’inventaire en mars à cause du coronavirus”, a déclaré une source proche des plans de Samsung à The Elec, “et des usines en Inde et au Brésil ont également été fermées. La logistique seule, cela n’a pas de sens de produire plus que nécessaire. »

Le rapport ajoute que la production pourrait reprendre complètement au cours du mois prochain une fois que les travailleurs seront autorisés à retourner dans les usines au Brésil et en Inde. Bien sûr, cela peut être un calendrier optimiste étant donné qu’il a fallu plus de temps pour contenir la propagation du coronavirus que beaucoup ne le prévoyaient. En Inde, par exemple, un verrouillage imposé par le gouvernement qui devait expirer cette semaine a récemment été prolongé jusqu’au début du mois de mai.

Samsung, bien sûr, n’est pas le seul, car les fabricants de smartphones dans tous les domaines verront une énorme baisse des ventes cette année en raison du coronavirus. Apple, par exemple, a vu ses ventes d’iPhone en Chine s’effondrer en février, alors qu’elle vendait environ 500 000 unités. Parallèlement, les expéditions globales de smartphones en Chine en mars ont chuté de 20% par rapport à l’année précédente.

À l’avenir, il est difficile de savoir quand le marché des smartphones reviendra à la normale. Mis à part le fait que le coronavirus peut persister pendant des semaines, sinon plus, l’impact économique du coronavirus aura probablement un impact très réel et de longue date sur la demande. Les États-Unis, par exemple, comptent désormais plus de 22 millions de chômeurs et le nombre de demandes de chômage a récemment atteint des niveaux record. En d’autres termes, le montant du revenu disponible que les gens devront dépenser pour un article de luxe comme un smartphone haut de gamme sera nettement inférieur à celui des années passées.

