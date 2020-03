Coronavirus invite Tinder à rendre sa fonctionnalité «Passeport» gratuite jusqu’en avril – .

En réponse au coronavirus, et avec des millions de personnes dans le monde désormais coincées chez elles, Tinder rendra sa fonction de passeport gratuite pour tous les utilisateurs à partir de la semaine prochaine.

La fonction Passeport permet aux utilisateurs de parcourir les profils d’utilisateurs de personnes situées dans d’autres régions géographiques.

La fonctionnalité restera gratuite jusqu’au 30 avril.

Avec de larges segments de la population mondiale en mode de verrouillage, et sans aucune indication que les directives de quarantaine vont baisser de sitôt, il y a de fortes chances que des personnes à travers le monde restent coincées chez elles pendant les prochaines semaines. La situation est sans précédent et sera, pour beaucoup de gens, une expérience solitaire et isolante.

Pour aider à atténuer l’impact de l’auto-quarantaine et favoriser les connexions à travers le monde, Tinder la semaine prochaine rendra sa fonction de passeport disponible gratuitement pour tous les utilisateurs. La fonction Passeport, en effet, permet aux utilisateurs de glisser dans des emplacements géographiques en dehors des leurs. Ainsi, par exemple, si un utilisateur de Tinder à Los Angeles souhaite vérifier des correspondances potentielles à Londres, il pourra le faire sans frais. Notez que la fonction Passport est fournie avec le niveau premium Tinder Plus, qui coûte généralement 9,99 $ par mois.

La fonction Passeport deviendra gratuite à partir de lundi prochain et restera gratuite jusqu’au 30 avril.

Commentant la question, une mise à jour du site Web de Tinder se lit en partie:

Un message pour notre communauté: En ces temps difficiles, alors que nous savons tous que nous devons rester à la maison, cela ne signifie pas que nous devons être seuls avec nos pensées. Avoir quelqu’un à qui parler peut faire toute la différence. Et c’est pourquoi nous avons décidé qu’à partir de la semaine prochaine, nous rendrons notre fonctionnalité de passeport gratuite pour tous, partout dans le monde jusqu’au 30 avril. Nous espérons que vous utiliserez la fonction Passeport pour vous transporter virtuellement hors de l’auto-quarantaine partout dans le monde. Vous pouvez vous enregistrer sur les gens de leur ville natale, ville universitaire ou ville sœur, et trouver ceux du monde entier qui vivent les mêmes choses.

Si rien d’autre, vous pouvez apprendre à dire «hé» dans une autre langue.

C’est un beau geste pour Tinder et cela contribuera sans aucun doute à stimuler l’engagement sur l’application. Si quoi que ce soit, avec des millions de personnes maintenant à la maison chaque jour plutôt que d’aller travailler, il va de soi que les gens utilisent Tinder – et d’autres services de rencontres – plus fréquemment que jamais.

Lorsque la fonctionnalité sera mise en ligne la semaine prochaine, les utilisateurs pourront ajuster leur emplacement en appuyant sur l’icône Paramètres, puis en faisant défiler vers le bas jusqu’au volet “Découverte”, puis en appuyant sur le champ “Emplacement”. À partir de là, les utilisateurs peuvent sélectionner «Ajouter un nouvel emplacement», après quoi ils peuvent commencer à glisser.

