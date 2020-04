Coronavirus, la chaîne est ouverte sur Telegram pour recevoir toutes les dernières nouvelles

De nos jours, il est plus important que jamais d’obtenir des informations précises sur la manière dont l’urgence due à Syndrome de Covid-19 évolue en Italie et dans le monde.

Nous sommes bombardés quotidiennement par des centaines de titres et de nouvelleset il semble difficile de discerner exactement quelles sources sont les plus fiables pour tirer des informations. Souvent, en fait, même une seule virgule mal placée peut créer un alarmisme injustifié et semer la panique, et pour s’assurer que les citoyens sont bien conscients de la situation telle qu’elle se présente réellement, il est nécessaire de porter une attention particulière aux messages véhiculés.

Pour cette raison, télégramme a activé un canal permettant de recevoir des informations correctes et vérifiées.

Télégramme, le canal de mise à jour du Coronavirus est actif

La nouvelle chaîne active sur Telegram est disponible sur le lien https://t.me/notizie19. Pour tenir les utilisateurs informés de toutes les nouveautés, les mises à jour continues concernant tout aspect du coronavirus seront: l’impact sur la santé, les mesures économiques, les nouvelles règles de confinement, toute prolongation approuvée par le gouvernement, les dernières nouvelles sur les amendes et sanctions appliqué à ceux qui enfreignent les lois imposées pour la protection de la santé publique – à travers le protocole de raréfaction sociale toujours en cours.

Pour accompagner l’actualité, le “bulletin” quotidien, désormais consolidé, contient des informations sur le nombre de nouveau contagions, de mort, de personnes guéri. Le nombre total d’infections avec des détails précis, y compris le nombre de actuellement infecté en soins intensifs, le nombre de infecté par des symptômes et le nombre de personnes isolées à domicile.