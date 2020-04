Coronavirus, possible vaccin pour injection via patch

La lutte contre se poursuit sans relâche CoV-SRAS-2, le notoire coronavirus qui saisit sans cesse notre péninsule ainsi que le monde entier, une lutte qui a la forme de la recherche, de médicaments efficaces dans le traitement des malades et surtout d’un vaccin pour protéger ceux qui n’ont pas encore contracté l’infection.

Parmi les différents projets, un éventuel vaccin se démarque, présenté le 2 avril par le École de médecine de l’Université de Pittsburgh, dont la particularité principale réside dans le fait qu’il peut être injecté à travers un plâtre de la taille d’un doigt.

L’étude rapporte des résultats très encourageants, en effet le patch, à travers 400 micro-aiguilles, a injecté un vaccin qui a conduit à la production d’anticorps contre le virus en question capables de le neutraliser. (étude réalisée sur des souris)

Comment ça marche?

Le mécanisme à la base est très simple et émule partiellement celui des vaccins antigrippaux classiques, en fait l’équipe de recherche n’a rien fait mais, une fois le pic de protéines membranaires en laboratoire, injecter cette protéine dans un organisme hôte qui, reconnaissant cette protéine comme étrangère, a commencé à produire des anticorps contre elle.

Ce mécanisme a alors permis de rendre le cobaye complètement immunisé contre le virus, puisque la membrane qui le constitue est recouverte des mêmes protéines, ce qui alarmera donc le système immunitaire (préalablement entraîné par le vaccin), qui détruira les protéines et le virus lui-même.

L’injection de vaccin est indolore, en fait je 400 microaiguilles sont faits de carboxyméthylcellulosequi, une fois pénétré dans la cellule, se dissout en libérant la protéine de pointe synthétisée, déclenchant ainsi la réponse immunitaire souhaitée.

L’un des avantages de cette méthode est qu’elle ne nécessite pas de réfrigération, en fait les aiguilles avec la protéine à l’intérieur peuvent être stockées à température ambiante, facilitant le stockage et le transport, réduisant ainsi également les coûts.

Il ne reste plus qu’à attendre l’approbation de la FDA, qui doit alors permettre aux différents tests cliniques d’évaluer les effets sur l’homme et si ce vaccin pourra stimuler une production suffisante d’anticorps pour immuniser les patients de manière efficace et durable. .