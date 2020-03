Coronavirus, Sony Pictures annule tous les films attendus en 2020

le courant urgence mondiale causée par le coronavirus il met à rude épreuve la santé de la population mondiale. De toute évidence, en plus d’être une urgence sanitaire, les problèmes affectent également tous les principaux secteurs économiques.

De nombreuses entreprises ont dû arrêter leur travail, comme Foxconn, Apple et toute la chaîne d’approvisionnement dans des pays comme la Corée du Sud. cela devient également compliqué pour le secteur du divertissement. Un géant comme Sony a décidé de changer la programmation des prochains films. La plupart des productions ont été reportées à une date ultérieure.

Le choix était nécessaire car les cinémas et studios sont fermés et il est impossible de poursuivre les travaux. En ce moment, les titres Sony Pictures dont le report est confirmé sont: “Morbius”, “Ghostbusters: Afterlife”, “Uncharted” et “Peter Rabbit 2”.

Sony Pictures reporte tous les films pour la sortie et la production

Plus précisément, le titre dédié aux Ghostbusters était prévu à l’été et a été reporté à mars 2021, avec “Morbius”. L’adaptation cinématographique d’Uncharted arrivera en octobre de l’année prochaine. Le glissement de “Peter Rabbit 2: The Runaway” il sera plus court et en fait le film sortira en janvier prochain. Les dates sont considérées comme mises à jour pour le marché américain. Pour la sortie des salles italiennes, il faudra attendre une confirmation supplémentaire.

Un renvoi est également prévu pour le nouveau film de la collaboration florissante entre Sony et Marvel. Le titre était déjà prévu pour la fin de 2021, mais évidemment avec les travaux bloqués, très probablement les débuts ont été reportés à 2022. Quant à “Spider-Man 3” il semble n’y avoir aucune communication à ce sujet, reste donc confirmée pour l’année prochaine. Enfin, comme déjà annoncé, le nouveau chapitre de James Bond intitulé “No Time to Die” est prévu pour octobre de cette année.