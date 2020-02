Coronavirus: TSMC dit que la production est sur la bonne voie; lutter contre les canulars

Le fournisseur de puces Apple de la série A TSMC a déclaré que la production dans ses installations chinoises restait sur la bonne voie malgré l’épidémie de coronavirus affectant la production dans un certain nombre d’usines du pays…

Digitimes porte le rapport.

De nombreuses entreprises informatiques basées à Taïwan ressentent la chaleur de l’épidémie de coronavirus qui retarde leur production de retour à la normale après le Nouvel An lunaire. Mais TSMC et UMC ont révélé que leurs usines en Chine fonctionnaient comme d’habitude.

Malgré les révélations rassurantes des fonderies, de nombreux concepteurs de circuits intégrés taïwanais sont devenus prudents quant à leurs performances au premier trimestre 2020, certains réduisant déjà leurs prévisions de vente. Pour l’industrie des écrans, le verrouillage de Wuhan imposé par un virus peut avoir de graves conséquences, car la ville chinoise abrite plusieurs grandes fabriques de panneaux LCD et OLED de fabricants chinois.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et United Microelectronics (UMC) ont tous deux déclaré que la production dans leurs usines en Chine reste sur la bonne voie et n’a pas été affectée par l’épidémie de coronavirus.

Certaines autres sociétés indiquent une baisse de production de 5 à 10% car elles éloignent les travailleurs après les vacances du nouvel an chinois afin de limiter la propagation du virus.

Le coronavirus est grave, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le déclarant une urgence sanitaire mondiale, mais certains utilisent l’épidémie pour promouvoir de stupides théories du complot et d’autres informations erronées. Facebook dit qu’il élimine maintenant les canulars contre les coronavirus, comme un canular particulièrement dangereux suggérant que les gens devraient boire de l’eau de Javel.

Nous commencerons également à supprimer le contenu contenant de fausses allégations ou des théories du complot qui ont été signalées par les principales organisations mondiales de la santé et les autorités sanitaires locales et qui pourraient nuire aux personnes qui les croient. Nous faisons cela comme une extension de nos politiques existantes pour supprimer le contenu qui pourrait causer des dommages physiques. Nous nous concentrons sur les allégations conçues pour décourager le traitement ou prendre les précautions appropriées. Cela inclut des allégations liées à de faux traitements ou à des méthodes de prévention – comme l’eau de Javel guérit le coronavirus – ou des allégations qui créent de la confusion sur les ressources de santé disponibles. Nous bloquerons ou restreindrons également les hashtags utilisés pour diffuser la désinformation sur Instagram, et nous effectuons des balayages proactifs pour trouver et supprimer autant de contenu que possible.

Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore, mais les faits tels qu’ils sont actuellement compris sont que ce nouveau coronavirus est un peu plus dangereux que la grippe mais beaucoup moins dangereux que le SRAS.

Nous ne savons pas encore à quel point le nouveau coronavirus est dangereux – et nous ne le saurons pas tant que les données ne seront pas entrées. Les 170 décès sur 7 736 cas signalés signifieraient un taux de mortalité de 2%. Cependant, cela est probablement une surestimation car il peut y avoir un bassin beaucoup plus important de personnes infectées par le virus mais qui n’ont pas subi suffisamment de symptômes graves pour se rendre à l’hôpital et n’ont donc pas été comptabilisées dans les données. A titre de comparaison, la grippe saisonnière a généralement un taux de mortalité inférieur à 1% et serait responsable d’environ 400 000 décès chaque année dans le monde. Sars avait un taux de mortalité de plus de 10%. Une autre clé inconnue, dont les scientifiques devraient avoir une idée plus claire dans les prochaines semaines, est la contagiosité du coronavirus. Une différence cruciale est que, contrairement à la grippe, il n’y a pas de vaccin contre le nouveau coronavirus, ce qui signifie qu’il est plus difficile pour les membres vulnérables de la population – les personnes âgées ou celles qui ont des problèmes respiratoires ou immunitaires – de se protéger. Il est important de se laver les mains et de rester à l’écart des personnes en cas de malaise. Une étape judicieuse consiste à obtenir le vaccin contre la grippe, ce qui réduira la charge des services de santé si l’épidémie se transforme en une épidémie plus large.

