Coronavirus, vient d’acheter une PlayStation 4 et est signalé!

Les mesures exceptionnelles lancé par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus fournir une forte limitation sur les voyages personnels. Le décret de la présidence du Conseil des ministres (décret du Premier ministre) du 8 mars inviter tous les citoyens à rester chez eux.

Les mouvements ne sont absolument pas interdits mais ils ne sont autorisés que pour des raisons justifiées de travail, de nécessité et pour des raisons de santé. Très probablement, ces restrictions n’étaient pas claires pour Sacile dans la province de Pordenone.

Ces derniers jours, l’homme a rencontré un poste de contrôle de la police pour la vérification de l’autocertification nécessaire pour pouvoir se déplacer. Interrogé par les agents, il a répondu qu’il se dirigeait vers Pordenone pour acheter une PlayStation 4. La console Sony, a-t-il ajouté, il a été utilisé pour permettre aux enfants de passer la «quarantaine» plus sereinement. La plainte a été immédiatement prise car ce n’est pas une raison valable pour quitter la maison.

À cause du coronavirus, #IORESTOACASA

La situation est certes paradoxale, mais dans un cas exceptionnel comme celui-ci, il faut respecter les indications du gouvernement. Le même jour plus de 220 personnes ont été contrôlées et presque toutes étaient en règle. En fait, l’autocertification présentée correctement a indiqué la raison du déménagement pour des besoins professionnels.

Pour six autres personnes, la journée n’a pas été positive puisqu’elles ont été signalées au siège de la police de Pordenone pour le manque des conditions nécessaires pour se déplacer. Cela montre que les contrôles sur le territoire sont très serrés et que les transgressions seront des pics selon la loi. Le conseil est toujours celui de restez à la maison, ne sortez pas et ne créez pas de rassemblements pour votre propre sécurité et celle des autres.