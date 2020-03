Coronavirus, voici combien le travail intelligent pèse sur vos factures

l’état d’urgence coronavirus et la mise en quarantaine forcée qui en a résulté, ont conduit de nombreux Italiens à travail intelligent, le travail agile confortablement effectué par vos salons à domicile via un ordinateur et une connexion internet.

La réunion éternelle dans la maison a conduit à tout Italie à unflambée de la consommation l’électricité et le gaz, avec pour conséquence une augmentation du montant des factures à payer.

Passer 24 heures enfermé à l’intérieur de la maison entraîne une consommation beaucoup plus élevée et prolongée au fil du temps, car nous passons à la maison les heures qui étaient normalement passées au bureau, à l’école ou ailleurs.

Combien cette mise en quarantaine forcée (pour des raisons évidentes et justes) pèse-t-elle sur nos finances?

Données fonctionnelles en termes de coûts et d’utilités

Nier une augmentation du montant des services publics à payer est impossible, car passer beaucoup plus d’heures à la maison a des répercussions irréparables.

En fait, la mise en quarantaine a complètement réduit à zéro le nombre d’heures hors domicile, qui étaient auparavant de l’ordre de 8-10 heures, passé à l’extérieur pour le travail, les courses ou les études.

SosTariffe il a donc mené une étude, analysant les scénarios possibles et divisant l’étude par type d’utilisateur, en utilisant le nombre d’individus dans un groupe comme discriminant.

Le résultat obtenu a mis en évidence les résultats suivants:

unique: augmentation de 29,6% sur des quantités légères e 22,1% sur le gaz

couple: augmentation de 21,8% sur des quantités légères e 22,2% sur le gaz

famille: augmentation de 32,4% sur des quantités légères e 31,9% sur le gaz

Il est facile de comprendre comment les couples sont mieux lotis, car ils peuvent mieux répartir la consommation et donc les optimiser, alors que, bien sûr, les familles sont les pires contrevenants, car le nombre élevé de composantes conduit à une consommation plus élevée, inévitable.

Faites attention à économiser

Évidemment, tout cela doit vous conduire à faire plus attention, car s’il est vrai que la quarantaine entraîne des augmentations inévitables, il est également vrai que il est possible de les contenir en prêtant un plus d’attention et optimiser la consommation.

Évidemment, la première étape inhérente aux économies possibles concerne l’électricité, ce qui entraîne des montants plus élevés.

Afin de limiter les augmentations, il faudra faire plus attention aux lumières laissées allumées pour la maison, en profitant peut-être de la lumière naturelle du printemps, car les jours s’allongent également et donc les heures de lumière augmentent.

Les objets électroniques sont un autre point à prendre en compte, car s’ils sont laissés en veille, ils continuent de consommer.Par conséquent, une fois que vous avez fini de les utiliser, veillez à les éteindre complètement.

En ce qui concerne le gaz et l’eau, les règles à suivre sont sensiblement superposables aux précédentes, avec la chaleureuse invitation à utiliser les radiateurs uniquement si cela est vraiment nécessaire car, en raison de l’arrivée du printemps, les jours commencent à être plus chauds.

Un autre excellent point à prendre en compte est celui des robinets, à ouvrir uniquement en cas de besoin en eau et à fermer immédiatement dès que l’utilisation de l’eau est terminée.

Suivre ces petites astuces ne réinitialisera pas complètement l’augmentation des montants, mais vous donnera une grosse main pour les réduire, la clé est toujours la même, fais attention, pour ne pas vous retrouver à la fin du mois avec des factures monstrueuses à payer.

Il ne reste plus qu’à être patient et à espérer que la quarantaine se terminera bientôt, coïncidant avec la fin de cette urgence, qui, nous l’espérons, arrivera bientôt et de la meilleure façon.