Corsair H100i RGB PRO XT, analyse: élégance amusante

Le Corsair H100i RGB PRO XT est un kit de refroidissement liquide tout-en-un avec lequel Corsair a élargi son catalogue de solutions milieu de gamme, et l’a fait avec un pari très intéressant: combiner un design élégant et très solide avec un point de couleur ce qui ajoute une couche de personnalisation très frappante.

Il ne fait aucun doute que le Corsair H100i RGB PRO XT est un système de refroidissement liquide qui attire l’attention dès le premier instant en raison de sa finition noire. Cela donne une touche sérieuse et séduisante et vous permet de vous adapter à tout type de configuration sans problème, mais nous pouvons également le personnaliser grâce au système d’éclairage LED RGB présent dans la tête où se trouvent la pompe et la base de contact.

Le résultat est franchement bon. La couleur noire brillante produit un contraste très attrayant avec éclairage LED RGB, et il s’intègre parfaitement avec le logiciel iCUE, ce qui signifie que nous pouvons l’adapter à notre style. Peu importe ce que vous avez en tête, cet outil vous permettra de configurer l’éclairage comme vous le souhaitez et de profiter d’une personnalisation complète à tout moment.

Du point de vue esthétique, je pense que Corsair a façonné l’un des plus beaux kits de refroidissement liquide tout-en-un J’ai vu à ce jour, et comme nous le verrons dans les lignes suivantes, il est également l’un des plus silencieux et des plus puissants qui commercialise actuellement la société américaine.

Cette nouvelle solution de refroidissement liquide a été introduite il y a un mois avec le Corsair A500, un système de refroidissement par air haute performance que nous avons eu l’occasion d’analyser récemment, et grâce à Corsair Espagne, nous avons également eu l’occasion de tester le Corsair H100i RGB PRO XT.

Les premiers sentiments qu’il m’a transmis ont été très bons, en fait m’a rappelé le Corsair Hydro H100i RGB Platinum J’ai également eu l’occasion d’analyser fin 2018. Je suis sûr que vous avez hâte de savoir de quoi le nouveau Corsair H100i RGB PRO XT est capable, donc je ne vous divertis plus, assurez-vous que nous avons commencé.

Corsair H100i RGB PRO XT: premier aperçu

Comme nous l’avions prévu, le Corsair H100i RGB PRO XT est un kit de refroidissement liquide tout-en-un qui garde presque toutes les clés nous l’avons vu dans la série Corsair Hydro H100i RGB Platinum. Ce C’est une garantie, puisque cette série a déjà démontré son bon travail dans l’analyse que nous avons publiée à l’époque.

Le Corsair H100i RGB PRO XT a une touche plus classique et une finition plus sérieuse. Ceci est noté, comme nous l’avons dit, dans la finition noire brillante qui présente le châssis où la pompe et la base de contact sont intégrées. Nous avons aussi un radiateur de 240 mm sur lequel on peut monter deux ventilateurs de 120 mm.

Contrairement au Corsair Hydro H100i RGB Platinum, qui est livré avec deux ventilateurs Corsair ML (lévitation magnétique) avec éclairage LED RVB personnalisable, le Corsair H100i RGB PRO XT est livré avec deux ventilateurs Corsair ML identique, mais pas d’éclairage LED RGB. Cette configuration en fait une excellente option pour ceux qui veulent une finition plus discret et moins coloré.

Si à tout moment nous voulons changer les ventilateurs pour un Corsair avec éclairage LED RGB nous n’aurons pas de problème C’est très simple et nous pouvons personnaliser les effets de lumière via iCUE.

La qualité de fabrication du Corsair H100i RGB PRO XT c’est excellent dans tous ses points clés. Le câblage et les zones de jonction entre la pompe et le radiateur sont parfaitement scellés et renforcés pour assurer une expérience d’utilisation optimale pendant des années. Corsair est tellement sûr de la qualité de ses kits de refroidissement liquide qu’il propose Garantie de cinq ans.

Nous avons fait les présentations pour voir le caractéristiques clés du Corsair H100i RGB PRO XT, ainsi que les prises avec lesquelles il est entièrement compatible.

Prises compatibles: AMD

AM4

AM3

FM2

FM1.

sTR40.

Sockets compatibles: Intel

LGA 115x.

LGA 2066.

LGA 2011-3.

LGA 2011.

Spécifications de Corsair H100i RGB PRO XT

Kit de refroidissement liquide tout-en-un

Radiateur 240 mm construit en aluminium (dimensions complètes: 277 mm x 120 mm x 27 mm).

Il comprend deux ventilateurs Corsair ML de 120 mm (lévitation magnétique) capables de créer un flux d’air de 75 CFM (400-2 400 tr / min).

Système d’éclairage avec 16 LED RGB dans la zone de tête (pompe) entièrement personnalisable.

Fonctionnement totalement silencieux (Zero Fan) lorsque la température du processeur est maintenue en dessous de 40 degrés.

Nombreuses options de personnalisation via iCUE, à la fois l’éclairage et les performances de la pompe et des ventilateurs.

Il comprend tout ce dont nous avons besoin pour l’installer dans l’une des prises compatibles.

Mesures de chaque ventilateur: 120 mm x 25 mm.

Base de contact en cuivre avec pâte thermique de haute qualité pré-appliquée.

Corsair H100i RGB PRO XT: configuration et performances

Le Corsair H100i RGB PRO XT est livré avec tout ce dont nous avons besoin pour procéder à son installation dans l’une des prises compatibles que nous avons indiquées. C’est un processus assez simple, Cela varie en fonction de la prise que vous allez utiliser, je voulais donc inclure une vidéo illustrative où vous trouverez toutes les étapes à suivre en fonction de la prise sur laquelle vous allez la monter.

Dans notre analyse, nous avons utilisé une équipe basée sur Prise AM4 avec un processeur Ryzen 7 3700X et une autre équipe basée sur un Core i9 9900K (Prise LGA1151). L’installation dans les deux cas a été très facile, en particulier dans le cas de la prise AM4, car le Corsair H100i RGB PRO XT utilise la fixation arrière qui monte ladite prise par défaut, nous économisons donc quelques étapes.

Gardez à l’esprit, oui, pour le monter sur une prise AM4 il faut retirer les ancres qu’il apporte par défaut et placez les deux attaches dédiées à la prise AM4, comme on le voit dans la vidéo ci-jointe. Nous plaçons les vis à oreilles dans les trous et les attachons aux ascenseurs circulaires. Avant de procéder pour placer la base de contact sur le processeur, je vous recommande de terminer l’assemblage du radiateur dans la zone de votre châssis que vous avez choisie.

Pour procéder à l’installation dans une prise LGA1151, nous devons placer le plaque de rétention arrière et le fixer avec le matériel inclus. Une fois que nous avons terminé, nous montons le radiateur et nous finissons de placer la base de contact de la pompe sur le processeur (nous fixons avec les vis correspondantes).

N’oubliez pas, dans les deux cas, que le Corsair H100i RGB PRO XT Il est livré avec une pâte thermique de haute qualité pré-appliquée, il n’est donc pas nécessaire d’en ajouter plus. Une fois monté, il suffit de brancher le câblage: le câble de la pompe à eau (la base de contact se connecte à un Connecteur SATA, les câbles du ventilateur au connecteurs à quatre broches et le connecteur USB, qui doit aller, d’un côté, côté pompe, et de l’autre côté Un connecteur USB 2.0 gratuit de notre carte mère.

Si nous avons suivi toutes les étapes correctement, il ne nous reste plus fermez le châssis, connectez le câblage arrière et allumez l’équipement. Dès que vous démarrez le Corsair H100i RGB PRO XT, il s’allume avec un motif d’éclairage par défaut que nous pouvons personnaliser via iCUE. Cet outil offre beaucoup d’options, en fait il nous permet même lien avec l’éclairage que nous utilisons dans d’autres composants ou périphériques Corsair.

Comme nous pouvons le voir sur les images jointes via iCUE, nous pouvons également personnaliser les performances de la pompe et la vitesse de rotation des ventilateurs, établir des profils spécifiques, utiliser l’éclairage comme mesure d’avertissement des températures élevées et définir un arrêt d’urgence lorsque les valeurs enregistrées dépassent certaines températures. Très complet, sans aucun doute.

Nous nous tournons maintenant pour voir les températures que nous avons enregistrées. Le Corsair H100i RGB PRO XT peut garder un Core i9 9900K sous contrôle sans aucun problème même de travail à 5 GHz. Il en va de même pour le Ryzen 7 3700X, une puce qui atteint des fréquences plus basses et enregistre des températures plus fraîches.

Nous n’avons pas overclocké le Ryzen 7 3700X car, comme nos lecteurs réguliers le savent, cela n’en vaut pas la peine. Algorithmes système Precision Boost 2 Les processeurs Ryzen 3000 augmentent automatiquement et intelligemment les fréquences de travail pour obtenir de meilleures performances sans déclencher de températures de travail.

Dans le dernier graphique, nous pouvons trouver les valeurs de bruit en fonction des différents profils appliqués. Je vous rappelle que je compte que la température du processeur est inférieure à 40 degrés les ventilateurs ne s’activent paset la pompe à eau fonctionne à des niveaux inaudibles.

Notes finales: toucher à la perfection

Le kit Corsair H100i RGB PRO XT attire l’attention à l’œil nu en raison de l’élégance de son design et du charme de la couleur noire brillante que Corsair a choisie, un sérieux qui se caractérise par la touche de couleur de l’éclairage LED RGB monté sur la zone de pompage, et que decks une solution capable d’offrir un haut niveau de performance maintenant, en plus, un bruit très contenu.

L’installation et la configuration sont très simples, ce qui même si vous n’avez pas d’expérience Vous pouvez monter le Corsair H100i RGB PRO XT sans aucun problème. Avec ses dernières solutions de refroidissement, Corsair a réussi à approcher les utilisateurs avec moins d’expérience en simplifiant l’installation de ses produits, et le Corsair H100i RGB PRO XT en est un bon exemple.

Tant au niveau de la conception que de la qualité de construction, le Corsair H100i RGB PRO XT a répondu à nos attentes et les performances ont été à la hauteur de nos attentes. Est un kit exceptionnel, et très silencieux. Lorsque le processeur ne fonctionne pas à 100% (la plupart du temps), il est pratiquement inaudible. Si nous passons des tests de performances extrêmes, sa présence est notée, mais elle est assez discrète.

Si vous cherchez un kit de refroidissement liquide pour habiller votre équipement et lui donner un point élégant sans renoncer à une touche de couleur et de bonnes performances n’hésitez pas, le Corsair H100i RGB PRO XT est l’une des meilleures options qui existent sur le marché en ce moment.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Le Corsair H100i RGB PRO XT est l’une des meilleures solutions de refroidissement liquide actuellement disponibles sur le marché. Il a un design attrayant, une qualité de construction élevée, offre de bonnes performances tout en maintenant un faible niveau de bruit et est compatible avec toutes les prises de courant.

Qualité de construction 9,5

Installation et configuration9