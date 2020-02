Corsair intègre iCUE dans ASUS Aura Sync et lance des systèmes de refroidissement liquide RVB blanc

Le fabricant bien connu de composants matériels et périphériques Corsair a annoncé aujourd’hui avoir étendu la personnalisation de la lumière RVB offerte par son Logiciel iCUE pour prendre en charge les cartes mères compatibles ASUS Aura Sync, matérialisant ainsi ce qui avait été annoncé le mois dernier.

Maintenant, avec la dernière version du logiciel Aura Sync Utility installée, les utilisateurs peuvent contrôler entièrement la lumière RVB de leur carte mère ASUS via iCUE, ainsi que synchroniser la lumière avec chaque appareil Corsair compatible tout au long de la configuration, de la DRAM haute performance aux dissipateurs thermiques du processeur, aux claviers et aux souris.

Le logiciel iCUE de Corsair offre déjà un contrôle robuste de l’éclairage RVB disponible dans tout le système, permettant aux utilisateurs de personnaliser tout l’éclairage de leurs produits CORSAIR en quelques clics et de créer des effets d’éclairage multicouches complexes et de les synchroniser entre Composants et périphériques Corsair. Avec l’ajout de la compatibilité avec la carte mère ASUS Aura Sync, iCUE peut désormais contrôler l’éclairage de presque tous les composants connectés à un PC, mais consolidé en une seule interface pour donner la possibilité de créer des jeux de lumière incomparables.

Le logiciel iCUE de Corsair permet aux passionnés de PC de configurer n’importe quel détail du système, couvrant les températures, les vitesses des ventilateurs et les tensions en temps réel. iCUE étend également les capacités des périphériques Corsair avec des macros personnalisées et des réallocations de boutons, un ajustement précis de la sensibilité de la souris, une personnalisation approfondie des paramètres audio, la création de courbes de ventilateur automatisées qui ajustent la vitesse des ventilateurs en fonction de la température du système et bien plus encore.

D’un autre côté, Corsair parie toujours sur lance ses populaires systèmes de dissipation RVB blanc. Si nous avions précédemment fait écho aux modèles RVB iCUE QL120 et iCUE QL140, la société américaine a maintenant décidé d’ajouter quelques produits supplémentaires, parmi lesquels le bloc de refroidissement liquide pour CPU Hydro X Series XC7 RGB et le pack pompe / réservoir Hydro X Series XD5 RGB. De son côté, le pack pompe / réservoir Hydro X Series XD3 RGBAvec un facteur de forme plus petit, il ouvre un nouveau monde de possibilités pour installer un refroidissement personnalisé dans des boîtes plus petites et plus compactes.

Le bloc de refroidissement liquide pour processeur Hydro XC XC7 RGB prend en charge les prises LGA 115X et AMD AM4, les processeurs de refroidissement avec une plaque de cuivre nickelée à froid et plus de 60 ailettes de microcooling, avec 16 LED RGB adressables individuellement pour accentuer l’apparence de la système de refroidissement De son côté, le pack pompe / réservoir Hydro X Series XD5 RGB alimente sa boucle avec une pompe PWM Xylem D5 intégrée dans un réservoir de 330 ml et est équipé de dix LED RGB adressables individuellement.

Le pack pompe / réservoir Hydro X Series XD3 RGB est équipé d’une pompe Xylem DDC PWM haute performance et ne mesure que 114 mm x 114 mm x 58 mm, ce qui permet une installation dans des boîtiers de petit format tels que le CORSAIR 280X. Ses 16 lampes LED adressables individuellement, contrôlées par le logiciel iCUE, illuminent le réservoir intégré de 180 ml du XD3, montrant à la fois l’éclairage personnalisable et le réfrigérant.

Comme son homologue plus grand, le XD3 RGB comprend un capteur de température intégré qui fournit les températures du liquide de refroidissement en temps réel et permet un contrôle automatique du refroidissement lorsqu’il est combiné avec un iCUE Commander PRO (vendu séparément) et un logiciel CORSAIR iCUE.

Le bloc de refroidissement liquide pour CPU Hydro X Series XC7 RGB, le pack pompe / réservoir Hydro X Series XD5 RGB et le pack pompe / réservoir Hydro X Series XD3 RGB sont disponibles sur la boutique en ligne Corsair et le réseau de vente au détail mondial et distributeurs agréés Corsair.