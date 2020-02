Corsair lance la Scimitar RGB Elite, sa souris polyvalente pour le rôle et la stratégie

Le fabricant bien connu de composants matériels et périphériques Corsair a annoncé le lancement sur le marché des souris Scimitar RGB Elite, spécialement conçu pour s’adapter et offrir la meilleure expérience dans des genres tels que le rôle et la stratégie, bien que cela ne signifie pas qu’il n’est pas compétent pour les tireurs classiques.

En bref, la Corsair Scimitar RGB Elite est une souris de jeu avec 17 boutons entièrement programmables, à ceux qui ajoutent le système de curseur Corsair et un Capteur optique personnalisé 18 000 DPI de Pixart. Il dispose de commutateurs Omron d’une durée de vie de 50 millions de clics, d’un câble USB torsadé de 1,8 mètre de long, d’un système de Éclairage LED RGB avec quatre zones entièrement personnalisables indépendamment et entièrement intégré à iCUE, le célèbre outil Corsair, qui nous permet de créer des macros, d’ajuster la sensibilité, de calibrer la surface et de profiter d’effets d’éclairage immersifs.

D’après ce que vous pouvez voir sur les images, la plupart des 17 boutons du Corsair Scimitar RGB Elite sont sur le côté gauche, formant une matrice 3 × 4, qu’ils ont appelée Key Slider. Son utilité dépend principalement de l’utilisateur, car ils peuvent être programmés pour des macros personnalisées ou des démissions pour avoir les commandes plus à portée de main. Le fabricant a souligné qu’ils sont “parfaits pour MMO et MOBA”.

Les utilisateurs peuvent configurer les possibilités du Corsair Scimitar RGB Elite via le logiciel iCue à la fois au niveau de la jouabilité et de l’éclairage RVB, ce dernier étant divisé en quatre zones, à savoir la roue, le logo de la paume, les boutons latéraux et la lumière qui brille sur la zone latérale du bouton. De toute évidence, et afin d’offrir l’expérience la plus immersive, l’éclairage peut être synchronisé avec d’autres accessoires et composants PC, surtout s’ils proviennent de Corsair.

D’autres caractéristiques importantes sont le taux de Interrogation de la souris, qui offre des possibilités de 1000, 500, 250 et 125 Hertz; que le capteur de 18 000 DPI peut être réglé par étapes DPI individuelles et qu’il existe trois profils de mémoire intégrés. Son poids sans le câble est de 122 grammes et ses dimensions sont de 119,4 x 77 x 42,4 millimètres.

La souris Corsair Scimitar RGB Elite est disponible au prix de 89,99 euros. Si vous voulez connaître tous les détails et voir s’il s’agit d’un produit qui correspond à vos besoins, vous pouvez toujours voir notre analyse complète.

D’autre part, Corsair a également lancé le Tapis de jeu en tissu anti-usure premium MM500, taille étendue 3XL, avec lequel l’utilisateur peut accueillir non seulement la souris, mais aussi le clavier et d’autres périphériques grâce au fait qu’il occupe une superficie de 1,22 mètre de large par 61 centimètres de haut, alors que son épaisseur n’est que de 3 millimètres.

Le sarrasin a un base antidérapante et recouverte d’une surface textile avec un glissement amélioré, le tout dans le but d’offrir les meilleures performances avec un faible frottement et donc d’obtenir la meilleure précision, qui peut finir par être décisive lorsqu’elle est jouée en mode compétitif. De plus, les bords anti-friction cousus devraient lui donner beaucoup de durabilité même avec une utilisation quotidienne. Il a une garantie de 2 ans et est disponible au prix de 44,99 euros.