Corsair lance les ventilateurs iCUE QL120 et iCUE QL140 RGB

Le fabricant bien connu de composants matériels et périphériques Corsair il y a longtemps, a lancé des fans sur le marché iCUE QL120 et iCUE QL140, avec lequel il entend offrir aux utilisateurs encore plus d’options en termes d’expériences immersives avec l’éclairage.

Les ventilateurs Corsair iCUE QL120 font 120 millimètres et les iCUE QL140 140 millimètres (individuellement ou en paquets de trois dans la première taille et individuellement ou en paquets de deux dans la seconde). Chaque ventilateur individuel est équipé de 34 lumières LED RGB adressables individuellement avec lequel vous pouvez créer des effets visuels spectaculaires et obtenir la meilleure atmosphère avec les jeux.

Comme d’habitude avec les fans RGB de la marque Corsair, l’utilisateur contrôle l’éclairage via le logiciel iCUE, et peut également créer des profils personnalisés adaptés à leurs besoins ou à leurs envies, avec toutes les lumières RGB fonctionnant de manière synchrone. De plus, avec Lighting Node CORE, qui n’est disponible qu’en packs avec plusieurs ventilateurs, l’utilisateur peut réduire l’encombrement des câbles avec de simples connexions USB 2.0 et SATA.

Mais les ventilateurs iCUE QL120 et iCUE QL140 de Corsair ne sont pas seulement beaux lorsqu’ils fonctionnent, mais aussi puissant et combiné avec un contrôle de modulation de largeur d’impulsion pour un refroidissement rapide, efficace et silencieux. Les ventilateurs de 120 mm fonctionnent à 1 500 tours par minute avec un débit d’air de 41,8 CFM, tandis que les ventilateurs de 140 mm fonctionnent à 1 250 tours par minute avec un débit d’air de 50,2 CFM.

D’autres caractéristiques importantes sont l’utilisation de caoutchouc anti-vibration comme amortisseurs dans les coins des ventilateurs pour réduire le bruit et les pales semi-transparentes qui sont silencieuses et permettent à la lumière RVB de briller dans toute sa splendeur. En revanche, les plaques métalliques avec le logo Corsair incorporé à l’avant et à l’arrière ajoutent une touche de classe à la construction des ventilateurs.

A propos des prix des ventilateurs iCUE QL120 et iCUE QL140 de Corsair, en 120 millimètres sont 32,90 euros pour le ventilateur individuel et 114,90 euros pour le paquet de trois, alors que en 140 millimètres l’individu coûte 39,90 et le paquet de deux 99,90 euros.