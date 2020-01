Cortana et confidentialité, guide pour annuler toutes les inscriptions

Cortana est l’assistant vocal de Microsoft, installé sur tous les PC avec le système d’exploitation Windows 10 et conçu pour aider les utilisateurs à effectuer certaines activités de base. Il est possible d’interagir avec Cortana via de simples commandes vocales. Ces conversations, cependant, ils peuvent être enregistrés, écoutés et traités par certains employés de Microsoft, afin d’améliorer l’algorithme de reconnaissance vocale de Cortana.

Six thèmes que quelqu’un pourrait écouter ces conversations et cela pourrait compromettre votre vie privée, sachez que vous pouvez supprimer tous les enregistrements. Dans cet article, nous vous proposons un guide simple pour le faire.

Comment supprimer tous les enregistrements Cortana

Supprimer les enregistrements de Cortana c’est vraiment très simple. Tout d’abord, vous devez vous rendre dans la région réglages Windows et cliquez sur l’élément compte. Vous pouvez tout faciliter en tapant le mot “Paramètres” dans la barre de recherche située à côté du bouton START. Le premier résultat qui sera affiché sera l’application Windows: c’est là que vous trouverez la zone Compte.

Une fois ici, vous devez cliquer sur l’élément Gérer mon compte Microsoft et connectez-vous à votre compte Microsoft, puis allez dans la zone intimité (il peut vous être demandé de ressaisir le mot de passe de votre compte ou de vérifier votre identité). En entrant dans la zone de confidentialité, vous devrez cliquer sur Mon entreprise, puis sur l’élément Filtrer par type de données, qui se trouve en dessous Explorez vos données.

Cliquez sur Voix. Une fois cela fait, vous verrez une liste apparaître sur l’écran avec tous les enregistrements Cortana qui sont associés à votre compte (vous pouvez également les écouter pour vérifier ce qui a été enregistré). Pour les supprimer, cliquez sur l’élément Annuler l’activité. Vous pouvez également choisir de supprimer des enregistrements individuels, simplement en cliquant sur l’élément clair que vous trouverez sous chaque fichier.