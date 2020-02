Costume bleu et orange de Taskmaster égayé dans l’art promotionnel

La dernière image marketing pour Veuve noire révèle un meilleur regard sur Taskmaster. Marvel Studios devrait lancer sa phase 4 avec un film pré-focus sur Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) dans la foulée de sa mort tragique dans Avengers: Fin de partie. Dans cette histoire indépendante, elle affronte un tout nouvel antagoniste – le mystérieux Taskmaster.

Prenant la date de sortie principale de Marvel Studios en mai, le projet est réalisé par Cate Shortland et verra le personnage titre revenir à ses origines d’espionnage alors qu’elle renoue avec ses racines. Black Widow ramènera les fans dans les deux années entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War et présentera aux fans d’autres acteurs clés de la vie de Nat. Le film possède une distribution solide qui comprend Alexei Shoskatov / Red Guardian de David Harbour, Florence Pugh comme Yelena Belova, Melina de Rachel Weisz et O-T Fagbenle comme Mason.

Quelques mois à peine avant le lancement de Black Widow dans les salles de cinéma, Marvel continue de garder les détails pertinents sur Taskmaster bien en place. Heureusement, le marketing du film a donné aux fans différents regards sur le méchant, y compris les bandes-annonces qui révèlent comment il / elle se comportera contre Nat et ses alliés. Maintenant, cependant, une toute nouvelle image promotionnelle de Topps (via Marvel Stuff) est révélée, offrant au public le meilleur aperçu de son costume jusqu’à présent. Regardez l’image ci-dessous:

Dans les bandes dessinées, Taskmaster est connu pour avoir la capacité d’imiter les capacités de son adversaire, faisant du personnage un antagoniste intéressant de Black Widow, qui est hautement qualifié dans le combat au corps à corps. Jusqu’à présent, les teasers ont donné aux fans une indication que Black Widow aura des séquences de combat bien chorégraphiées – certains d’entre eux comporteront des tâches de signature de copie de Taskmaster d’autres héros MCU notables tels que Clint Barton / Hawkeye (Jeremy Renner) et Steve Rogers / Captain America (Chris Evans). Compte tenu du silence continu de Marvel Studios sur qui pourrait jouer le méchant, il est sûr de supposer que sa véritable identité tiendra compte d’une tournure narrative pivot qui définira Black Widow. Et puisque les événements du film donneront aux fans une meilleure idée des choix de Nat dans Infinity War et Endgame, les fans sont naturellement plus désireux d’en savoir plus.

Si Marvel Studios révélera l’identité de Taskmaster ou l’enregistrera pour Veuve noire lui-même reste à être une question. À ce stade, les fans ne peuvent concentrer leur attention que sur le costume du personnage pour le film. Les lecteurs de bandes dessinées savent que le méchant possède l’une des armures les plus cool de Marvel, il est donc logique de faire pression pour une adaptation précise de la bande dessinée. Malgré les ajustements dans les détails, la version du film est à peu près aussi similaire à ce que le méchant ressemble sur les pages de bandes dessinées.

