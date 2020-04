Counterpoint Research: de solides livraisons d’iPhone 11 aident Apple à gagner des parts de marché en Inde

Les nouvelles données de Counterpoint Research indiquent aujourd’hui que la part de marché d’Apple en Inde continue de croître. Alors qu’Apple fait toujours face à une forte concurrence de sociétés comme Xiaomi, l’iPhone 11 et diverses promotions tarifaires ont aidé à attirer de nouveaux acheteurs.

Selon le rapport, le marché des smartphones en Inde a augmenté de 4% en glissement annuel au cours du premier trimestre de 2020. Alors que les expéditions en janvier et février ont augmenté par rapport à l’année dernière, une baisse de 19% en mars, due au coronavirus, a fait chuter le chiffres du trimestre.

Pour Apple en particulier, Counterpoint Research indique qu’Apple était le troisième groupe à la croissance la plus rapide au cours du trimestre en Inde, grâce à une croissance de 79%. realme a augmenté de 119% en glissement annuel au premier trimestre 2020, tandis que les expéditions OPPO ont augmenté de 83%.

Apple a également dominé avec succès le marché «ultra-premium», avec 55% de part de marché. Néanmoins, Apple ne représente toujours pas une part importante du marché global des smartphones, Xiaomi, Vivio et Samsung ouvrant la voie.

Pour l’avenir, les livraisons de smartphones 2020 devraient diminuer de 10% en Inde en raison de COVID-19. Jain, analyste de recherche chez Counterpoint Research, a déclaré:

«Pour les OEM, beaucoup de travail sera nécessaire pour redémarrer les opérations une fois le verrouillage levé. Cela va de la gestion des stocks existants à travers tous les points de contact des distributeurs et des détaillants et du soutien aux détaillants qui vendent des stocks plus anciens. De plus, si le verrouillage est levé par phases à partir des zones vertes, les OEM devront aligner leurs canaux et leurs stratégies de vente pour stimuler les ventes dans ces zones non affectées. »