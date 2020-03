Le gouvernement a récemment décidé que pour aider les parents à acheter un siège auto adapté à vos enfants, pour livrer un Coupon de réduction de 30 euros ce qui permet de les rendre moins chers.

La plate-forme de commerce électronique Amazon permet à tous les utilisateurs de profiter de ce bon pour acheter le siège auto parfait. Voyons comment les rassembler.

Amazon: profitez du coupon de réduction de 30 euros sur les sièges auto

Après les nombreux cas d’abandon non spontané d’enfants dans la voiture, le gouvernement en a émis un nouveau décret appelé “salvabebè” concernant les sièges d’auto. Désormais, tous les parents devront acheter un siège qui leur rappelle d’avoir laissé l’enfant dans la voiture, si cela se produit. L’utilisation du bonus sur la plateforme de Jeff Bezos est vraiment très simple.

Les clients devront se rendre sur une page mise en place pour l’occasion où ils devront entrez le numéro de commande du produit acheté, le code du bon sera généré automatiquement et mis à disposition par le Ministère des infrastructures et des transports en utilisant le SPID et votre e-mail. Pour obtenir ce bon, seuls les articles vendus et expédiés de la plateforme sont valables.

Ce dernier vérifiera que toutes les données saisies sont correctes, le cas échéant le bonus de 30 euros du Ministère sera remboursé sur le mode de paiement utilisé pour l’achat. La confirmation du remboursement sera reçue par e-mail. Cependant, le gouvernement a mis à disposition un certain montant de fonds, donc le décaissement de la prime dépendra de leur disponibilité réelle. La cession de celle-ci s’effectue sur la base de l’ordre temporel des demandes, jusqu’à épuisement des fonds.