courir sur le magasin, ces jeux sont presque comme un cadeau

Comme chaque début de mois, Sony a sorti les jeux gratuits réservés aux abonnés du service PlayStation Plus, qui pourra les télécharger du 6 avril au 4 mai 2020. Pour le plus grand plaisir de certains fans de la série, nous aurons à disposition Uncharted 4: Fin d’un voleur et le super jeu de moteur DiRT Rally 2.0. Deux titres qui ont fait l’histoire de la PS4 et qui sont désormais gratuits pour vous.

Après une marche de réveil d’un titre très apprécié comme Ombre du colosse, Chef-d’œuvre de Fumito Ueda sorti sur PS2 et remasterisé pour l’occasion, et s’amuser avec Forces sonores pour fêter les 25 ans du hérisson bleu, voici la liste des nouveaux jeux gratuits en avril.

Playstation: exécutés sur la boutique, ces jeux sont presque gratuits

Uncharted 4: End of a Thief était le dernier chapitre de la saga avec l’aventurier Nathan Drake. La série à succès qui a commencé en 2007 a été développée par Naughty Dog, qui a eu le mérite de deviner une composante narrative solide au gameplay dynamique où rien ne manque.

Mais nous sommes sûrs que les passionnés de moteur le trouveront dans DiRT Rally 2.0 un excellent passe-temps en quarantaine, parce que lorsque le jeu est sorti, il a été salué par les critiques comme la meilleure simulation de rallye de la génération actuelle de consoles. Edité par Codemasters, ce titre est parfait pour les joueurs les plus exigeants qui, à partir d’une simulation de course, veulent une fidélité maximale à la conduite réelle.

En mode carrière, vous pouvez commencer par le bas et dominer le sommet du rallye international, tandis qu’à l’issue de certains événements, les essieux du volant pourront acheter de nouvelles voitures à choisir parmi 50 modèles.