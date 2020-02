courriels, liens et pages clones frauduleux, méfiez-vous des arnaques

Des e-mails apparemment inoffensifs et quelques clics de trop pourraient vous coûter très cher en raison des nouveaux tentatives de phishing créé par des cybercriminels. Les communications récemment publiées ont été perfectionnées afin de pouvoir tromper même les utilisateurs les plus experts. Malgré cela, prêter attention à certaines particularités vous permet d’éviter le danger. Le risque de se heurter à de nouvelles escroqueries en ligne, par conséquent, bien qu’il soit toujours très élevé, peut être évité par tous. Il est essentiel de reconnaître les appareils les plus utilisés par les malfaiteurs dans les leurs e-mail frauduleux et, par conséquent, profiter de certaines précautions qui vous permettent de défendre contre les attaques de phishing.

Phishing: courriels frauduleux, liens et sites clones utilisés pour frauder les utilisateurs!

Les e-mails sont le moyen le plus utilisé par les criminels pour diffuser leurs tentatives de phishing mais pas le seul. Les mêmes communications peuvent se produire via SMS ou apparaître brutalement lors de la navigation ou sur les réseaux sociaux les plus utilisés. Dans tous les cas, l’intention des malfaiteurs est de mettre en œuvre leur propre attaques de phishing par des courriels frauduleux capables de tromper psychologiquement les utilisateurs; en utilisant des liens inclus dans les messages qui pointent vers sites clones capable de “pêcher” toutes les informations saisies, et donc: les données personnelles, telles que le nom, le prénom et les adresses e-mail; et des informations sensibles, telles que les codes d’accès aux comptes courants et aux cartes de crédit.

Quelle que soit la demande des malfaiteurs, quelle que soit la justification présente dans le message reçu, il est possible d’échapper au danger simplement en l’ignorant. Si vous avez des liens et des demandes inhabituelles, comme celle de fournir des données qu’aucune entité fiable n’est utilisée pour demander, la communication reçue est très susceptible de cacher une arnaque. Il est donc essentiel de procéder à laélimination sans donner lieu à ce qui est rapporté.