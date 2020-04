Cours en ligne pour apprendre à taper à la maison

Au moment où machines à écrire étaient plus populaires que les ordinateurs, académies de dactylographie, où vous pourriez apprendre le noble art de taper des mots sans commettre d’erreur le plus rapidement possible.

Quand l’informatique a commencé à entrer bureaux et habitations, l’apprentissage de la dactylographie était toujours promu, mais au fil du temps ce grand outil a été oublié sous forme de conseils et de règles pour savoir comment tirer le meilleur parti du clavier et ainsi écrire bat avec minute à grande vitesse.

Pourtant, ils existent toujours ressources de frappe pour apprendre, pratiquer et perfectionner votre relation avec le clavier de l’ordinateur. Le but, écrire rapidement et sans erreurs.

Nous énumérons certaines de ces ressources afin que vous puissiez pratique ta vitesse au clavier depuis le navigateur web et ainsi profiter du temps pour améliorer vos compétences en tapant devant l’ordinateur.

Saisie en ligne

Compatible avec les claviers en espagnol, anglais, allemand et autres claviers en plus du QWERTY classique, Saisie en ligne C’est un espace où vous pouvez pratiquer votre vitesse de clavier à travers des exercices qui combinent des lettres simples, des exemples de textes ou vos propres textes.

En toute liberté, vous pouvez commencer par la théorie, sous forme de vidéos et d’explications descriptives qui indiquent où va chaque doigt afin optimiser la frappe.

De là, vous pouvez faire des exercices avec différents niveaux de difficulté. Vous devez éviter les erreurs et essayer de le faire le plus rapidement possible. Mieux encore, les textes choisis sont exemples d’actualités en ligne, vous pourrez donc taper des mots du vocabulaire habituel dans des textes de toutes sortes.

TypingClub

Le cours de dactylographie gratuit fourni TypingClub Il est disponible en espagnol, anglais, français, italien, portugais et slovaque.

En tant que jeu, vous devez taper correctement les mots avec vos doigts et sans faire d’erreurs. Vous pouvez répéter le test autant de fois que vous le souhaitez et vous obtiendrez votre pourcentage de précision et votre vitesse battements par minute.

Le cours combine des vidéos avec activités pratiques afin d’apprendre et de mettre en pratique ce qui a été appris instantanément. De plus, chaque quiz est comme un jeu, vous passerez donc un bon moment améliorez vos compétences dactylographie.

De quelques lettres aux textes intégraux, en passant par lignes et motsLe cours est divisé en chapitres et sections qui couvrent tout ce que vous devez savoir pour écrire rapidement et correctement.

Type de rapport

Testez la vitesse de votre clavier ou découvrez toutes les astuces qu’offre la frappe à la volée. Type de rapport a un cours gratuit et un test pour évaluer vos progrès et vos compétences au clavier.

Cette page contient également une section ergonomique qui explique comment vous positionner sur le siège devant l’ordinateur et comment placer vos mains sur le clavier.

En outre, il affiche une liste des scores de tous les utilisateurs qui ont atteint marquer plus que quiconque. Ainsi, le test de vitesse devient une activité dans laquelle vous devez améliorer votre propre record et les scores des autres.

Cursomeca

Composé de 27 leçons guidées étape par étape, Cursomeca Il vous permet d’apprendre à taper en espagnol mais aussi en anglais, allemand, italien, français et portugais.

Du plus élémentaire, comme la position des mains et l’utilisation de chaque touche à la rédaction de textes complets, le cours a votre propre test de vitesse pour vérifier la vitesse à laquelle vous écrivez à partir du clavier de votre ordinateur.

Vous pouvez faire le test librement à tout moment. Le cours, cependant, exige que vous vous êtes déjà inscrit, bien que le processus soit gratuit.

ARTypist

Cours de dactylographie, test de vitesse et jeux de dactylographie gratuits. ARTypist il a tout pour être votre source de apprentissage et perfectionnement dactylographie.

Le cours peut être suivi en espagnol ou en anglais et se compose de dix leçons. Le premier positionnement de base des doigts et le dernier, l’auriculaire. De plus, chaque leçon comprend 14 exercices pour théorie de la pratique expliqué précédemment.

Dans le cours, vous pouvez faire pratiques supplémentaires et vérifiez si vos statistiques indiquent que vous vous améliorez ou que vous pouvez toujours aller plus vite.

Le test de vitesse indique le temps pris pour écrire un texte spécifique au hasard, la vitesse en battements par minute et votre précision en pourcentage. Enfin, les trois jeux de dactylographie vous permettent de vous entraîner tout en jouant.

