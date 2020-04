Cours pour apprendre à créer un site Web pendant la quarantaine

La mise en quarantaine des coronavirus, qui vit actuellement dans presque le monde entier, a considérablement augmenté notre temps à regarder des films et des séries, à jouer à des jeux vidéo ou à profiter d’autres activités de divertissement. Cependant, nous pouvons également profiter de cette étape en consacrant quelques heures à apprendre quelque chose de nouveau, comme créer notre propre site Web.

Avec la croissance constante d’Internet, de nombreuses personnes et entreprises ont besoin d’être présentes sur le réseau, et au-delà de s’établir sur les réseaux sociaux, il est également important d’avoir un espace avec sa propre identité. Un site avec des informations de contact de base, une boutique en ligne ou un blog personnel; les possibilités sont pratiquement illimitées et sont soumises aux besoins de chaque personne.

Chez Hipertextual, nous nous assignons la tâche de rechercher des cours à Coursera qui vous aideront à créer votre propre site à partir de zéro. De toute évidence, vous devez comprendre certains concepts de base du développement web, à commencer par sa structure et sa disposition (HTML), l’application de conception (CSS) et même certains éléments interactifs (Javascript). Gardez à l’esprit, cependant, qu’il s’agit de cours de connaissances de base, qui susciteront sûrement votre intérêt à continuer d’apprendre des choses plus complexes.

Introduction à HTML5

Un site Web est comme le corps humain, sans squelette, il ne peut pas être maintenu. Chaque site a besoin d’une structure ordonnée et HTML5 sera votre meilleur allié pour le construire à partir de ses fondations. Ce cours de l’Université du Michigan vous apprendra les bases de cette langue; Il est sous-titré en espagnol et vous pouvez le compléter en environ 12 heures.

Introduction au CSS

Les feuilles de style en cascade, mieux connues sous le nom de CSS, sont conception visuelle de votre site Web, et ils peuvent être aussi complexes que vous le souhaitez. L’Université du Michigan vous donnera une compréhension de base de CSS3 pour vous permettre d’appliquer des couleurs, des polices et d’autres éléments. Il n’est disponible qu’en anglais et dure environ 12 heures.

Conception Web pour tous: principes de base du développement Web et du codage

Le cours, créé par l’Université du Michigan, est sous-titré en espagnol, et tout au long de ses sessions, il vous fournira les connaissances pour construire un site Web interactif avec l’aide de HTML5, CSS3 et JavaScript. Il dure environ 6 mois, consacrant 4 heures par semaine.

HTML, CSS et Javascript pour les développeurs Web

Les cours de ce cours, disponibles uniquement en anglais, couvrent certains outils (cadres) HTML5, CSS3 et JavaScript qui vous accompagneront lors du développement de votre site web. Cependant, je vous recommande de compléter d’abord les précédents avant d’entrer dans le monde des frameworks. Il est terminé en environ 25 heures.

JavaScript, jQuery et JSON

JavaScript est un langage de programmation, et en tant qu’outil, il est beaucoup plus complexe que HTML et CSS. Une fois que vous maîtrisez les principes expliqués dans les cours précédents, vous pouvez passer à un niveau intermédiaire en apprenant jQuery et JSON. L’Université du Michigan propose ses cours en anglais et vous pouvez les terminer en 25 heures.

Conception d’interaction

Un site Web visuellement attrayant ne suffit pas. C’est tout aussi important s’assurer que les visiteurs ont une expérience utilisateur appropriée. C’est un sujet assez complexe, mais au moins vous devez connaître ses principes. Le cours de l’Université de Californie à San Diego, sous-titré en espagnol, vous guidera à travers les concepts de conception d’interaction et d’expérience utilisateur. Elle dure environ 10 mois si vous passez 3 heures par semaine.

