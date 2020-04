Coursera offre 3 800 cours gratuits aux personnes sans emploi en raison du coronavirus

La plateforme de cours en ligne populaire, Coursera offre 3800 cours gratuits toute personne sans emploi à cause du coronavirus. L’objectif est de faire en sorte que les gens puissent acquérir de nouvelles compétences et connaissances pour accéder à de nouvelles alternatives de travail.

Les cours, axés principalement sur la technologie, les affaires et l’analyse des données, comprennent des programmes de formation professionnelle certifiés par l’entreprise tels que Google ou IBM et de nombreux programmes sont élaborés par certaines des universités les plus réputées des États-Unis, comme Yale, Duc, Urbana-Champaign ou le Université du Michigan.

Il ne peut pas être appliqué directement au programme, mais doit être fait par le biais des agences de chômage de l’État correspondant à chaque pays. Ceux qui pensent que cela signifie qu’ils n’auront jamais accès, bonne nouvelle: les gouvernements La Colombie, Panama y Costa Rica Ils participent déjà et il est prévu que des citoyens de plus de pays puissent accéder à ces cours.

Les gouvernements de la Colombie, du Costa Rica et du Panama ont déjà appliqué le programme Coursera

Le président du Costa Rica, Carlos Álvaro Quesada, a publié une déclaration conjointe déclarant qu ‘”ils sont ravis de pouvoir faire connaître l’accord avec Coursera et d’offrir à leurs citoyens l’accès à de nouvelles compétences techniques pour trouver de nouveaux et meilleurs emplois”.

Le président de la Colombie, Ivan Duque, a également publié une déclaration déclarant: “En accédant à des cours qui enseignent de nouvelles connaissances numériques très demandées, nos citoyens seront mieux préparés à retourner sur le lieu de travail avec de nouveaux et meilleurs emplois.”

Il est prévu que dans les prochains jours Coursera Annoncez davantage de pays ayant accès à cette nouvelle initiative. Les gouvernements intéressés à avoir accès à leurs citoyens peuvent postuler jusqu’au 30 septembre.

Aux États-Unis, les citoyens des États d’Illinous, de l’Arizona et de l’Oklahoma peuvent désormais y accéder. à des cours gratuits.

