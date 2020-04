coûte moins de 15 euros

Enfin ce vendredi, le Xiaomi Mi Fan Festival, où, comme chaque année, le fabricant de presque tout ce qui vient de Chine présente quelques dizaines de nouveaux produits, le Redmi Band, la Le bracelet d’activité le moins cher de la marque à ce jour.

Ayant poussé son design à l’avance, le Redmi Band promet des fonctionnalités pour rivaliser avec la principale gamme de bracelets d’activité de Xiaomi, qui devrait être réorganisée avec le Mi Band 5 d’ici cet été.

Redmi Band, le bracelet d’activité le moins cher que le Mi Band

Ayant poussé sa conception au début, le Redmi Band a une approche plutôt différente dans la conception. Maintenant, il a un module central qui s’éloigne du format tablette que nous voyons dans le Mi Band, auquel nous pouvons échanger les sangles directement.

Cette conception présente plusieurs avantages par rapport à la précédente, c’est-à-dire qu’elle offre plus d’espace pour l’écran principal, qui est maintenant de 1,08 pouces, contre 0,95 pouces pour le Mi Band 4. De plus, sans avoir besoin un double revêtement protecteur, pourrait contenir une batterie plus grande à l’intérieur.

En ce sens, Xiaomi promet qu’avec la batterie Redmi Band, le bracelet d’activité nous accompagnera jusqu’à 14 jours. Il comprend également NFC, il est donc probablement compatible avec les paiements via Google Pay, comme nous l’attendons déjà du Mi Band 5.

Le Redmi Band a jusqu’à 70 écrans configurables avec différents designs avec lesquels nous pouvons interagir.

Redmi Band: lancement, disponibilité et prix

Le Redmi Band a été présenté lors du Xiaomi Mi Fan Festival 2020 dans son édition chinoise. Jusqu’à 22 produits de toutes sortes y ont été présentés – des clochettes intelligentes aux baskets – qu’ils lancent presque immédiatement sur ses frontières.

On ne connaît pas pour l’instant la date de lancement à laquelle il pourrait faire son atterrissage sur d’autres marchés, mais vu la procédure habituelle du constructeur, il pourrait bien falloir plusieurs mois pour arriver dans sa version entièrement internationale.

Xiaomi

Ce qu’ils ont confirmé aujourd’hui, c’est son prix. Le Xiaomi Redmi Band débarque avec un prix de seulement 95 yens, ou bon 12,30 euros, 13,40 dollars ou 320 pesos pour l’échange direct. Il est cependant courant que ce prix augmente de manière significative dans le processus d’importation, bien qu’il soit difficile de ne pas être attractif à cet égard.

