COVID-19 est «stable» sur du carton pendant 24 heures, mais le risque de transmission est faible – .

(Photo . / Taylor Soper)

Devriez-vous vous inquiéter de transmettre COVID-19 à partir de colis qui arrivent à votre porte?

Alors que les gens dépendent davantage des entreprises de commerce électronique telles qu’Amazon au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus, certains clients se posent des questions lorsqu’ils apportent des boîtes chez eux.

COVID-19 peut rester «stable» sur du carton jusqu’à 24 heures, selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine. Les variables affectant la stabilité incluent la température, la qualité de l’air, etc.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Le CDC a déclaré “qu’il y a probablement un très faible risque de propagation à partir de produits ou d’emballages expédiés sur une période de plusieurs jours ou semaines à température ambiante.”

“La probabilité qu’une personne infectée contamine des marchandises commerciales est faible et le risque d’attraper le virus qui cause le COVID-19 à partir d’un colis qui a été déplacé, voyagé et exposé à différentes conditions et températures est également faible”, a noté l’OMS.

Un professeur de Penn State a déclaré à Business Insider que le risque de transmission à partir de colis était «incroyablement faible» en raison du trajet qu’il fallait pour arriver à votre porte.

Dans une interview accordée à . lundi, le porte-parole en chef d’Amazon, Jay Carney, a déclaré qu’il n’y avait pas encore de cas de transmission de COVID-19 à partir d’un colis.

“Cependant, les clients doivent prendre les mesures appropriées s’ils s’inquiètent d’une éventuelle transmission du virus”, a-t-il ajouté. Cela comprend l’essuyage des emballages avec un désinfectant ou leur placement dans une pièce séparée pour une question de temps, a déclaré Carney.

“Nous comprendrions certainement que les clients fassent cela, parce que, comme tout le monde, ils le sont et nous prenons toutes les précautions possibles sur la base des preuves dont nous disposons”, a-t-il déclaré.

Le premier cas connu d’un travailleur infecté dans un entrepôt d’Amazon américain a été signalé par The Atlantic la semaine dernière. Amazon a fermé le poste de livraison de Queens, New York et les associés ont été renvoyés chez eux avec le plein salaire. Le Washington Post a rapporté mardi que les travailleurs d’Amazon dans six entrepôts américains étaient positifs.

Selon Bloomberg, au moins cinq employés des entrepôts d’Amazon en Europe se sont révélés positifs pour COVID-19.

Sous la pression d’une demande élevée alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les achats en ligne pendant la crise des coronavirus, Amazon met en œuvre des mesures de santé préventives pour les employés, les partenaires de livraison et de transport sur les sites du monde entier. Ils comprennent l’augmentation de la fréquence et de l’intensité du nettoyage sur tous les sites; ajuster les pratiques pour assurer la distanciation sociale; obliger les employés à rester à la maison et à consulter un médecin s’ils ne se sentent pas bien; et plus.

Vendredi, quatre législateurs ont envoyé une lettre au PDG d’Amazon, Jeff Bezos, expliquant leur préoccupation pour la sécurité des employés qui aident à emballer et expédier les commandes des clients.

Amazon prévoit d’ajouter 100 000 employés d’entrepôt pour suivre les commandes.