COVID-19, nouveau candidat médicament pour son efficacité 48h, l’ivermectine

l’état d’urgence coronavirus a incité des scientifiques du monde entier à entreprendre un voyage de recherche dans l’espoir de développer un vaccin efficace dans la lutte contre CoV-SRAS-2Pendant ce temps, diverses sociétés de recherche pharmaceutique effectuent divers tests pour trouver un médicament efficace pour traiter les patients déjà infectés.

De nombreux médicaments ont déjà fait l’objet de tests auprès des patients, parmi lesquels tocilizumab, anti-inflammatoire précédemment utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, le Remdesivir, médicament antiviral conçu pour être utilisé contre le virus Ebola et Marburg.

À la liste de ces médicaments s’ajoute maintenant l’ivermectine, qui en Australie, à l’Université Monash, a trouvé d’excellents résultats, en fait, testé sur une culture cellulaire in vitro, il a cessé de croître en seulement 48h.

L’expérimentation

Le médicament en question appartient à la classe des vermifuges, ou cette famille d’ingrédients actifs utilisés pour tuer et expulser les vers parasites de l’organisme (généralement intestinaux), qui ont cependant montré, dans des cultures cellulaires in vitro, qu’ils étaient également efficaces contre une large gamme de virus, y compris HIV, dengue, influence et Zika.

Les scientifiques ont jugé bon de l’essayer pour traiter les cellules infectées par le nouveau coronavirus, 48h les résultats étaient surprenants, en fait le médicament inhibait la croissance cellulaire et niveaux d’ARN viral éliminés en seulement deux jours, avec une réduction déjà appréciable en 24h.

Les chercheurs ont atteint ce résultat in vitro, ce qui rend tout très différent, car avant d’administrer cet anthelminthique aux patients, de nombreux tests doivent être effectués pour comprendre les dosages corrects, afin qu’il soit sûr et efficace.

En fin de compte, il apparaît que l’ivermectine a tous les pouvoirs pour appliquer en tant que médicament contre COVID-19, cependant, nous devrons attendre les résultats d’autres tests cliniques et, finalement, d’autres études.