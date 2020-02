Crash Bandicoot pourrait tourner sur mobile

Ce nouveau jeu Crash Bandicoot que vous espériez? Eh bien, si une fuite récente s’avère exacte, elle est en cours. Pour mobile. En tant que coureur sans fin. Il est donc possible que ce ne soit pas exactement ce que vous envisagiez.

La fuite semble provenir de certaines publicités Facebook qui ont depuis été placardées sur Twitter. Si ces publicités sont la vraie affaire, le jeu est le projet de King, le développeur de Candy Crush qui appartient à Activision.

Les images indiquent aux joueurs qu’ils peuvent «courir, sauter et glisser» à travers les niveaux ainsi que construire leur propre base, ce qui suggère qu’elle est au moins un peu plus impliquée que juste niveau après niveau de course.

Équipe de crash qui fuit

D’autres preuves ont été repérées par Kotaku qui a pris une capture d’écran d’une description du jeu qui est apparue sur Storemaven pendant une courte période. Cela va plus en détail que les images, soulignant la nécessité d’éviter les caisses TNT lors de votre course tout en collectant des wumpas et en les faisant tourner pour obtenir des récompenses. Il mentionne même faire équipe avec Coco pour sauver le multivers.

Bien que ce ne soit peut-être pas la façon rêvée de jouer le prochain épisode de Crash, un coureur sans fin convient dans une certaine mesure au personnage et à la franchise. Ce n’est pas la première fois que Crash joue dans un titre mobile non plus, il y a donc un précédent.

En plus de cela, la création d’un jeu mobile ne signifie pas qu’il n’y a plus de titres Crash sur d’autres plateformes. Avec Activision indiquant clairement dans son récent appel financier qu’il a l’intention de poursuivre sur la voie des remasters et des expériences repensées en 2020, il est possible qu’il y ait plus de crash en magasin à l’avenir.

En l’état, puisque ce jeu mobile n’est qu’une fuite pour le moment et n’a pas été confirmé par Activision, il n’y a aucune certitude quant au moment, ou même si, nous le verrons. Il s’agit juste d’attendre quelques commentaires officiels de King et Activision.