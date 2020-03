créé un chatbot qui informe les utilisateurs sur le Coronavirus

Afin d’aider les utilisateurs à trouver des informations précises sur le coronavirus, WhatsApp et leOrganisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé un chatbot qui répondra aux questions sur la pandémie. Lorsque les utilisateurs écrivent «bonjour» au nouvel avis de santé de l’OMS (+41 79 893 1892), le service répondra par une série d’instructions, les dernières données et quelques emojis. En plus de lutter contre la désinformation Sur la plate-forme, cela pourrait également aider les décideurs gouvernementaux à trouver les derniers chiffres et rapports sur la situation, explique WhatsApp.

Hier, WhatsApp a dévoilé un centre de vérification des faits sur les coronavirus en collaboration avec l’OMS, l’UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement. Ceci est destiné à partager les dernières nouvelles et conseils liés à la Covid-19. Le chatbot va encore plus loin et permettra aux utilisateurs de poser des questions directement. WhatsApp a également fait don d’un million de dollars pour soutenir les organisations qui traitent avec le centre d’information.

Pour recevoir des mises à jour sur # COVID19 de l’OMS, ajoutez ce numéro – +41 79 893 18 92 à vos contacts et envoyez un message @WhatsApp. Vous serez automatiquement inscrit pour recevoir des mises à jour et aurez également la possibilité de demander plus d’informations, comme indiqué ci-dessous. pic.twitter.com/WXaGd88AGf

– OMS Ouganda (@WHOUganda) 20 mars 2020

Whatsapp: son rôle pendant cette pandémie est fondamental

Alors que WhatsApp a commencé comme un service de messagerie, il est devenu un réseau social et est maintenant utilisé par au-delà deux milliards de personnes dans le monde. Elle pose également un défi unique dans la lutte contre la désinformation. Contrairement à d’autres réseaux sociaux et moteurs de recherche, ses messages sont cryptés et non suivis. Comme le souligne The Guardian, cela le rend particulièrement difficile pour WhatsApp de réprimer les fausses déclarations.

L’année dernière, le service de messagerie a réduit la limite de transfert de messages à seulement cinq personnes ou groupes dans le but de limiter la désinformation et, 2018, interdit 400 000 comptes lors des élections au Brésil, réprimer “les activités de messagerie automatisées et de masse”. WhatsApp a également permis d’empêcher les contacts de vous entraîner dans des discussions de groupe ennuyeuses. Les chatbots provenant de sources fiables comme l’OMS pourraient être un autre moyen de lutter contre la désinformation.

WhatsApp jouera probablement un rôle important dans la pandémie avec ses services.