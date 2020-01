Créez une station météo maison avec Raspberry Pi

Grâce à la technologie actuelle, il est possible savoir quel temps il fera dans votre zone géographique avec jusqu’à neuf jours d’avantage avec des résultats très fiables. Et à l’heure actuelle, les prévisions sont générées en mois et en années grâce à algorithmes et superordinateurs qui collectent les informations fournies et créent des modèles hypothétiques fidèles à la réalité.

Mais l’existence d’une telle technologie de pointe ne signifie pas qu’elle est accessible à tous. De plus, tout le monde peut avoir votre propre station météo pour obtenir des données en temps réel et ainsi créer votre propre statistiques Où vous vivez Et vous n’avez pas besoin d’en acheter un sur Amazon, vous pouvez le démarrer vous-même.

Grâce à un kit de Raspberry Pi et un autre gadget fait maison, vous pouvez lancer une station météo capable de connaître la vitesse et la direction du vent et la quantité de précipitations. Voyons comment cela se fait.

Station météo Oracle Raspberry Pi

En 2016, Oracle et Raspberry Pi ils ont eu l’idée de créer un kit pour monter des stations météo basé sur la carte mère Raspberry Pi intégrée. Le but était d’offrir ce kit aux centres éducatifs pour enseigner l’informatique, l’ingénierie et le traitement des données. Le projet a atteint 1 000 écoles dans 78 pays différents et possède sa propre page dédiée où vous trouverez des questions et réponses sur le projet.

Bien que ce projet ait été un succès, malheureusement, ce kit particulier pas à vendre actuellement, au moins dans les magasins officiels Raspberry Pi. Cependant, il est possible de créer une station météo très similaire.

Matériel et logiciel

L’élément clé est le Raspberry Pi, disponible en plusieurs versions. Bien sûr, vous devriez avoir une connectivité Wi-Fi, qui vient par défaut, ou pour améliorer la couverture, une antenne supplémentaire. De plus, il est conseillé de faire intégrer la plaque dans un boîtier étanche, car la station météo sera installé à l’extérieur afin de recueillir correctement les informations.

En plus de l’appareil Raspberry Pi, nous utiliserons du matériel supplémentaire, principalement des capteurs qui collecteront les informations dont nous avons besoin. À cet égard, il existe plusieurs modèles sur le marché, mais le guide officiel du Raspberry Pi recommande un capteur BME280 Il mesure la pression, la température et l’humidité dans l’air. Il recommande également la sonde thermique numérique DS18B20, deux résistances de 4,7 KOhms et d’autres éléments optionnels. La liste complète est ici.

Quant au logiciel, on peut profiter de celui qui a amené le projet Oracle Raspberry Pi Weather Station en clonant son référentiel depuis la ligne de commande avec la commande git clone https://github.com/RaspberryPiFoundation/weather-station qui va télécharger les applications du projet.

D’autres éléments logiciels du projet à installer sont la bibliothèque Python du capteur BME280, que vous pouvez installer avec la commande sudo pip3 installer RPi.bme280 puis le logiciel serveur de base de données MariaDB pour traiter les données générées par la station météo. Pour ce faire, vous devez exécuter les ordres sudo apt-get install -y mariadb-server mariadb-client libmariadbclient-dev et après sudo pip3 installer mysqlclient.

Pour des raisons d’espace et en raison de la complexité de montage de chaque capteur et élément, complexe mais pas impossible, je vous invite à consulter le tutoriel en ligne pour créer ce Station météorologique. Le guide est uniquement en anglais mais il est assez bien compris. De plus, il dispose de graphiques qui vous permettront de savoir comment connecter chaque élément et explique, étape par étape, les tâches que nous devons effectuer avec le matériel ainsi que le commandes logicielles correspondant.

Contrairement à d’autres projets liés au Raspberry Pi, la complexité de celui-ci en particulier réside dans les capteurs et autres éléments matériels que nous devons configurer spécifiquement. Mais avec l’excuse de mettre en place une station météo, nous apprendrons la programmation, montage de l’appareil et d’autres enseignements au-delà de ce à quoi nous sommes habitués tous les jours.

👇 Plus en hypertexte