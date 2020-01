Créez vos propres vidéos MKV avec MKVToolNix

Bien que des services comme Netflix, Prime Video, Disney + et un long etcetera ont popularisé la consommation de streaming vidéo, films et séries, dessins animés ou documentaires, il y a longtemps, les formats vidéo numériques tels que AVI, MPEG ou MP4 Ils étaient les rois à consommer de la vidéo sur votre ordinateur ou sur votre téléviseur.

Dans l’ensemble, la vidéo numérique est toujours là et est un moyen très pratique de créer des copies de sauvegarde de vos films ou séries DVD ou Blu-Ray au numérique ou même pour diffuser vos propres vidéos. Et dans la guerre des formats, celle qui a de nombreux followers bien qu’elle ne soit pas la plus populaire, met en évidence le format Matroska, l’un des plus jeunes et des plus complets.

Le format Matroska, qui se traduit par des fichiers finis en MKV, se démarque car, en l’honneur de son nom, il inclut dans le même fichier la piste de vidéo, une ou plusieurs pistes de audio et même des indices de sous-titres. Ainsi, si vous souhaitez enregistrer un titre important en numérique avec ses différentes pistes audio et sous-titres pour en profiter dans sa langue d’origine et dans lequel vous le comprenez, le format MKV est l’un des plus pratiques.

Et pour travailler avec des fichiers MKV, l’un des outils les plus complets est MKVToolNix, gratuit et disponible pour les deux Windows comme pour macOS et Linux.

Créer une vidéo MKV

Bien qu’il puisse sembler être un outil complexe, MKVToolNix C’est relativement intuitif. Pour créer une vidéo au format MKV, il faut ouvrir l’application et depuis l’onglet Multiplexeur, ajoutez les fichiers que nous allons rassembler sur le terrain Fichiers source de Entrée. Là, nous inclurons à la fois la vidéo ou les vidéos, si elles sont divisées en plusieurs parties ou chapitres, ainsi que les pistes audio ou audio et / ou les sous-titres.

Quant aux formats pris en charge, MKVToolNix s’entend avec la plupart d’entre eux. En vidéo, nous pouvons inclure des fichiers au format AVI, AVC, FLV, MP4, MPEG, OGG, MOV ou WebM, entre autres. En audio, il est possible d’ajouter des fichiers AAC, ALAC, FLAC, MP3 ou WAV. Et en ce qui concerne les sous-titres, vous pouvez inclure des fichiers SRT, SSA et ASS.

Parmi les commodités offertes par MKVToolNix, à un fichier vidéo, par exemple, vous pouvez annuler votre piste audio pour utiliser uniquement ceux que vous fournissez séparément.

Une fois les fichiers ajoutés, une fois sélectionnés, nous utiliserons les champs Propriétés et Pistes, chapitres et balises mettre un peu d’ordre et ainsi faciliter au lecteur vidéo la tâche de comprendre le contenu de la vidéo MKV. Nous pouvons, par exemple, marquer la langue d’un audio, personnaliser le rapport hauteur / largeur de la vidéo, etc.

Sur l’onglet Sortie Nous pouvons fournir des informations pour que le lecteur vidéo s’affiche pendant la lecture. Comprend le titre de la vidéo, les tags …

Lorsque tout est réglé, nous procéderons à la conversion en cliquant sur le bouton Commencer le multiplexage. Une fois terminé, nous obtiendrons la vidéo au format MKV prête à être lue. Ainsi nous aurons créé un fichier qui contiendra plusieurs vidéos, audios et / ou sous-titres.

Avec MKVToolNix vous pouvez effectuer plus de tâches liées aux vidéos au format Matroska, telles que joindre deux vidéos ou plus, séparer une vidéo en plusieurs parties, obtenir des informations complètes sur son contenu, telles que la qualité, extraire le contenu, etc.

👇 Plus en hypertexte