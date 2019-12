Crisis On Infinite Earths adapte la meilleure histoire de Green Arrow

Avertissement: ce qui suit contient SPOILERS pour Crisis on Infinite Earths: Part 3 et Flèche verte: carquois

le Arrowverse un événement Crise sur terre infinies semble s'inspirer de Flèche verte: carquois, qui est largement considéré comme le meilleur Flèche verte histoire de tous les temps. Bien que ce ne soit pas une adaptation note par note de la mini-série de bandes dessinées classique, Crise semble partager plus d'éléments avec Trembler que la coïncidence pourrait expliquer.

La fin du voyage héroïque d'Oliver Queen a longtemps été prophétisée Crise sur des terres infinies et La Flèche saison 8. Pendant la Elseworlds événement en 2018, Green Arrow a offert sa vie au cosmique connu sous le nom de The Monitor afin d'empêcher la mort de The Flash et Supergirl. Le Moniteur a accepté ce marché, disant qu'Oliver Queen l'aiderait à se préparer pour la bataille à venir avant sa mort inévitable, sauvant le multivers. Cela est venu dans le premier chapitre de Crise sur des terres infinies, quand Oliver s'est sacrifié pour acheter plus de temps à ses alliés pour évacuer la Terre-38 avant qu'elle ne soit détruite par une vague d'anti-matière.

Les alliés de Green Arrow ne se contentaient pas de le laisser reposer en paix, avant même que The Monitor ne dise que ce n'était pas ainsi qu'Oliver était censé atteindre sa fin. Ils ont fouillé le multivers pour trouver une fosse Lazare fonctionnelle, qui pourrait redonner vie au corps d'Oliver Queen tout en lui laissant un être sauvage et sans âme. Cela nécessitait une quête supplémentaire, le démoniste John Constantine conduisant le meilleur ami d'Oliver John Diggle et sa fille Mia Smoak au Purgatoire pour récupérer son âme. Cependant, avant de pouvoir restaurer complètement Oliver, ils ont été confrontés à un homme nommé Jim Corrigan, qui a révélé qu'Oliver était mort afin qu'il puisse devenir le nouvel hôte de The Spectre; un être de vengeance divine, que Corrigan avait précédemment hébergé.

La quête pour réunir l'âme et le corps d'Oliver Queen est également au cœur de Flèche verte: carquois. Publié à l'origine dans Flèche verte # 1-10 en 2001, l'histoire a été écrite par le cinéaste Kevin Smith pour ramener Oliver Queen à la vie et lui redonner une place de choix dans le panthéon des héros de DC Comics. Oliver Queen s'était à l'origine sacrifié pour sauver la population de Metropolis d'une attaque terroriste dans le Là où les anges craignent de marcher histoire en 1995.

L'intrigue de Trembler centré autour d'une flèche verte mystérieusement ressuscitée, qui n'avait aucun souvenir des dernières années de sa vie ou de sa mort. Finalement, il a été révélé que la nouvelle flèche verte était un creux; un corps sans âme, qui possédait jusqu'à un certain point les souvenirs d'Oliver Queen. Cette "Ollie creuse" a été créée par le meilleur ami d'Oliver, Hal Jordan, qui a tenté de ressusciter son ami déchu en utilisant le pouvoir cosmique qu'il a acquis en tant que Parallax, avant de se sacrifier pour sauver la Terre dans le Dernière nuit un événement. Les deux amis se retrouveraient dans l'au-delà, avec leur ami Barry Allen, alors que Hal Jordan (qui avait repris le manteau du Spectre à cette époque) tentait de réparer son erreur et de convaincre le défunt Oliver de revenir sur Terre pour y habiter. le corps creux.

Au-delà de l'histoire de la résurrection, Trembler est également remarquable pour avoir introduit le personnage de Mia Dearden; un jeune sans-abri qu'Oliver Queen a adopté et a finalement formé comme deuxième Speedy. Mia Dearden a inspiré à la fois le personnage de Thea Deareden Queen (la sœur cadette d'Oliver sur La Flèche) et Mia Smoak, la fille qui reprend le manteau Green Arrow pour elle-même dans le cadre de Crise sur des terres infinies. Il peut être un peu compliqué dans son exécution, mais La Flèche a finalement adopté le plus grand Flèche verte histoire jamais pour le Arrowverse.

