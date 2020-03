Critique: Cricut Joy est une simple machine de découpe intelligente contrôlée par iPhone pour les artisans occasionnels

Que devez-vous faire si vous travaillez à domicile, que votre femme est infirmière et occupée à l’hôpital et que vos enfants apprennent à distance pendant que l’école est interrompue en raison d’une pandémie de santé?

Prendre le rôle de «papa des arts et métiers» est une option, surtout si vous pouvez techniquement le faire pour le travail. D’accord, c’est peut-être un ensemble rare de circonstances. Quoi qu’il en soit, le nouveau Cricut Joy contrôlé par iPhone est une entrée impressionnante dans le monde des machines de découpe intelligentes.

Qu’est-ce qu’une joie Cricut?

Mon exposition à Cricut avant maintenant s’est limitée à voir la famille fabriquer des décalcomanies festives et des t-shirts de Mardi Gras. Leurs machines sont plus grandes, plus chères et franchement plus intimidantes que Cricut Joy pour quelqu’un avec mon niveau d’expérience plus décontracté.

Cricut Joy est la toute nouvelle machine de découpe intelligente de la gamme Cricut. Il est portable, abordable et facile à utiliser pour tous les niveaux de compétence. Cricut Joy est également une façon amusante d’explorer un projet de bricolage créatif en utilisant votre iPhone.

Cricut propose des applications Design Space pour iPhone, iPad, Mac, Android et Windows, et le nouveau matériel Joy se connecte sans fil via Bluetooth. Contrairement aux autres modèles, il n’y a pas de boutons matériels; tout est contrôlé depuis l’application Design Space.

Cricut Joy peut également facilement tenir dans un sac ou un sac à main. Il pèse moins de quatre livres avec des dimensions de 5 pouces par 8 pouces.

Caractéristiques et prix

Le Joy 179 $ est capable de couper et d’écrire sur plus de 50 matériaux aussi larges que 5,5 pouces – idéal pour les cartes, les étiquettes, les décalcomanies et plus encore.

Cricut Joy est également la première machine qui fonctionne avec Smart Materials pour couper des formes jusqu’à quatre pieds de long ou effectuer des coupes continues jusqu’à 20 pieds de long sans tapis de coupe. Cricut Joy fonctionne également avec le tapis de cartes facile à utiliser pour créer des cartes personnalisées en quelques secondes contrairement aux autres modèles.

Explorer Air 2 ajoute des capacités de notation sur plus de 100 matériaux aussi larges que 12 pouces et une connectivité USB pour 249,99 $. Le Maker haut de gamme est compatible avec plus de 300 matériaux de 12 pouces de largeur et comprend de nombreux autres outils de fabrication pour 399,99 $.

Mon premier projet

La configuration était super rapide. Téléchargez l’application iPhone de Cricut, allumez le Cricut Joy, puis associez le téléphone et la machine de découpe via Bluetooth.

Techniquement, mon premier projet était un échantillon que l’application Design Space encourage les nouveaux utilisateurs à essayer. L’application vous permet de choisir parmi une variété de glyphes à découper sur des échantillons. J’ai choisi une forme de fleur sur un matériau autocollant argent métallique. En quelques secondes, j’avais créé un nouvel autocollant de fleur brillant pour l’étui iPad déjà couvert de ma fille.

Elle m’a dit qu’elle l’aimait avec un cri que seul un enfant de sept ans pouvait créer. C’est une victoire pour papa!

Il est maintenant temps pour mon premier vrai projet. Les lecteurs de . savent peut-être que j’aime l’espace, et l’application Design Space de Cricut est chargée de projets créatifs pour fabriquer des objets liés à la lune et aux fusées. Jusqu’à présent, j’ai privilégié les décalcomanies murales spatiales, les sous-verres de constellation, les phases de la lune mobile et bien plus encore pour les projets futurs.

Pour tester le nouveau Cricut Joy, j’ai tenté de créer une jolie carte d’encouragement pour ma fille Emily lors de son premier jour d’apprentissage à distance alors que son école est fermée le mois prochain.

Elle reprend rapidement mon enthousiasme pour l’histoire et l’exploration de l’espace. Elle a récemment vu son premier lancement de fusée après avoir vu la navette spatiale Atlantis au Kennedy Space Center, et l’application de Cricut avait le projet parfait pour célébrer cela: la carte Out of this World.

Certes, je me sentais comme si j’étais hors de mes profondeurs au début (et ma femme travaillait à l’hôpital et ne pouvait pas sauver la journée), alors je me suis tourné vers ma ressource de référence pour tout ce qui me dépasse: YouTube, pas le manuel.

Super ressource, bravo Lorrie Nunemaker! Une fois que j’ai eu le concept général, j’étais sur le point de terminer mon premier projet de bricolage avec Cricut Joy!

Je n’ai fait qu’une seule erreur. Cricut Joy vous permet de basculer entre les deux outils de découpe et d’écriture. La première étape de la création de ma carte nécessitait un dessin, mais je ne savais pas que je devais changer le marqueur de la lame à mi-chemin du processus.

Après avoir réalisé mon erreur, j’ai choisi une combinaison de couleurs différente de carte et de carte pour faire quelque chose que j’aimais encore plus. Avec quelques tapotements sur l’iPhone, Cricut Joy a créé une carte très impressionnante avec un thème d’espace cool.

Fabriqué sur iPhone (et Cricut Joy)

Le vrai moment de surprise et de plaisir a été de réaliser l’outil spatule utilisé pour retirer la carte du tapis de carte, qui a également laissé tous les morceaux de carte en excès de la coupe! Super facile.

Si j’étais plus ambitieux, j’aurais pu créer un insert de dessin sympa à coller sur l’intérieur de la carte. Au lieu de cela, j’ai opté pour une note personnelle et un dessin:

J’apprends toujours mon chemin à travers le monde de Cricut, mais une machine simple comme la nouvelle fraise Joy est parfaite pour mon niveau de compétence occasionnel. Ma fille m’a fait le plus gros câlin lorsqu’elle a découvert sa carte sur son bureau, et j’ai hâte de montrer à ma femme à quel point je peux être rusé!

Cricut Joy est disponible sur Cricut.com, Michaels.com, Target.com et Amazon.com pour 179 $.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

