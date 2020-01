Critique de Sega Genesis Mini: une superbe réplique rétro pour les vétérans et les débutants

Source: iMore

J’étais petit quand mon frère aîné a acheté la Sega Genesis pour la première fois en 1989. J’ai vraiment adoré cette console et j’ai passé des heures à jouer aux différents jeux disponibles. The Genesis était le point culminant de Sega dans les jeux vidéo et en tant que tel, il a une place spéciale dans mon cœur. C’est grâce à cette console que je suis tombé amoureux des graphismes 16 bits, de Sonic the Hedgehog et du monde des jeux vidéo.

Les jeux vidéo ont parcouru un long chemin depuis les années 80, mais beaucoup de ces classiques sont toujours incroyablement amusants à jouer. Avec la résurgence des jeux rétro, il n’est pas surprenant que Sega ait décidé de lancer la Sega Genesis Mini pour les nouveaux joueurs comme pour les vétérans. J’ai testé cette petite console pendant plus de 20 heures. C’est une source de divertissement amusante qui propose plus de 40 jeux pour un à deux joueurs.

Coffret nostalgie

Sega Genesis Mini

Conclusion: Le Sega Genesis Mini est un excellent achat pour les joueurs nostalgiques et novices. Il est livré avec 42 jeux Sega classiques, notamment Sonic the Hedgehog et Street Fighter 2. Vous pouvez créer des points de sauvegarde pour n’importe quel jeu et il est livré avec deux contrôleurs afin que vous puissiez jouer aux jeux multijoueurs avec un copain.

Avantages

Comprend 42 jeux

Livré avec 2 contrôleurs

Ressemble à la console OG en miniature

Peut créer des points de sauvegarde

Les inconvénients

C’est cher

Les contrôleurs sont câblés

Impossible d’ajouter plus de jeux

Sensation nostalgique avec économie moderne

Sega Genesis Mini Ce que j’aime

Source: iMore

Lorsque j’ai sorti pour la première fois la Sega Genesis Mini, je n’étais pas préparé à la vague de souvenirs d’enfance et de nostalgie qui m’a frappé. Le contrôleur ressemble exactement à ce à quoi je me souvenais quand j’avais six ans. Puis, lorsque j’ai mis l’interrupteur d’alimentation sur On, je me suis soudain souvenu de la façon dont je m’asseyais sur le tapis, les jambes croisées, enfant, jouant à des jeux comme Sonic the Hedgehog et Wonder Boy dans Monster World.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

La console originale en miniature La nostalgie est réelle

La mini console est beaucoup plus petite que l’originale; à seulement 4,5 x 6 pouces, il prend moins de place qu’un boîtier à rayons bleus sur le côté. Cela facilite le stockage sur votre centre multimédia. Ce que j’aime, c’est qu’ils ont fait en sorte que la fente de cartouche s’ouvre et que le bouton de volume glisse, même si ces deux sections n’ont en fait aucune fonction dans la réplique à petite échelle. Les 42 jeux sont inclus dans le matériel. En raison de la taille mini de cette console, l’ouverture semble être destinée à une cartouche Game Gear plutôt qu’à une cartouche Genesis, mais il n’y a pas de points de contact dans l’ouverture; juste du plastique.

Le logement de cartouche s’ouvre, même s’il n’est absolument pas nécessaire. C’est une touche amusante.

Les contrôleurs se sentent un peu étranges dans mes mains étant donné que les contrôleurs modernes ont beaucoup évolué depuis les années 80, mais ils sont fidèles à la console d’origine. Heureusement, de nombreux jeux ont différentes options de contrôle à choisir, j’ai donc pu trouver la disposition des boutons qui me convenait le mieux.

Il y a quelques différences par rapport à la console d’origine qui permettent à celle-ci de fonctionner avec la technologie moderne. Par exemple, le Genesis Mini est livré avec un câble HDMI et un cordon d’alimentation USB de cinq pieds de long. J’adore le cordon car il a une prise de courant amovible facilitant le stockage et le voyage.

Plusieurs classiques amusants 42 jeux rétro

Source: iMore

Étant donné que les téléviseurs étaient beaucoup plus petits dans les années 80, les jeux ne conviennent pas aussi bien aux écrans modernes. En tant que tel, vous jouez aux jeux en regardant à travers une fenêtre de l’interface. Je ne l’ai pas trouvé intrusif et j’ai honnêtement oublié qu’il était là à chaque fois que je jouais.

Il y a des jeux impressionnants inclus sur le Genesis Mini, mais ceux qui m’ont le plus enthousiasmé étaient Sonic the Hedgehog, Wonder Boy in Monster Land, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Spinball, Streets of Rage 2 et Road Rash II. J’ai beaucoup de souvenirs avec ces jeux.

Cliquez sur le lien ci-dessous si vous souhaitez voir les titres des 42 jeux fournis avec la Sega Genesis Mini:

Source: iMore

Lorsque vous démarrez cette réplique rétro, vous verrez les 42 jeux dans la bibliothèque déroulante. Il vous suffit d’en sélectionner un pour commencer à le jouer. Ce que j’aime, c’est que cela vous donne un petit aperçu de chaque jeu avant de jouer. De cette façon, vous pouvez voir quelle année ils sont sortis, et vous rappeler ou savoir pourquoi ces jeux étaient si amusants pour les gens quand ils sont sortis.

Il y a une bonne gamme de jeux ici, des aventures fantastiques en solo aux jeux de course en passant par les jeux de combat multijoueurs. Vous pourrez satisfaire à peu près toutes les démangeaisons classiques que vous ressentez en accédant aux jeux de cette mini console, seul ou avec un ami.

Enregistrer des points Il est plus facile de battre des jeux

Source: iMore

C’est en fait à la fois un avantage et un inconvénient pour moi. De nombreux jeux modernes économisent si souvent que les joueurs n’ont plus besoin d’être aussi qualifiés pour aller aussi loin. Je suis fier de pouvoir passer des niveaux sans être touché. Cependant, je n’ai pas toujours le temps nécessaire pour jouer un match pour arriver à l’endroit où je m’étais arrêté pour que je puisse continuer dans l’histoire. De plus, je me souviens que certains de ces jeux étaient frustrants quand j’étais petit, parce que je n’avais jamais été suffisamment habile pour voir la conclusion d’un match. C’est là que le menu de sauvegarde du Genesis Mini entre en jeu.

Il y a quatre emplacements de sauvegarde pour chaque partie.

Tout ce que vous avez à faire est de maintenir enfoncé le bouton Démarrer du contrôleur pendant trois secondes ou d’appuyer sur le bouton de réinitialisation de la console, puis ce menu d’enregistrement apparaît. Il y a quatre emplacements de sauvegarde pour chaque jeu, ce qui signifie que vous pouvez demander à quatre personnes d’enregistrer leur progression sur un titre donné ou, si la console est réservée à une seule personne, vous pouvez créer plusieurs zones de sauvegarde. Ces sauvegardes gèlent efficacement le jeu à un moment précis afin que vous puissiez continuer à jouer exactement là où vous avez enregistré la dernière fois.

Maintenant, certains jeux se souviennent de votre dernier emplacement, comme Wonder Boy dans Monster World. Cependant, d’autres n’ont pas de mécanisme de sauvegarde en place, vous apprécierez donc vraiment ce menu de sauvegarde.

C’est un peu limité

Sega Genesis Mini Ce que je n’aime pas

Source: iMore

Comme avec la plupart des choses dans la vie, la Sega Genesis Mini, bien que vraiment géniale, n’est pas parfaite. Certaines de mes plaintes sont mineures tandis que d’autres sont un gros problème.

Prix ​​C’est assez cher

Son prix est bien meilleur que le NES Classic Mini et le Super NES Classic.

Cette mini console coûte un peu cher, à peu près la même chose qu’un jeu de première partie pour Nintendo Switch, Xbox One ou Playstation 4. Le prix de 60 $ à 80 $ pour la Sega Genesis Mini coûte beaucoup d’argent pour certaines personnes et pourrait être difficile. chose à faire. Pourtant, étant donné qu’il est livré avec un nombre décent de jeux classiques et deux contrôleurs, le prix est cependant garanti.

À tout le moins, son prix est bien meilleur que ses concurrents directs: le NES Classic Mini et le Super NES Classic, qui se vendent tous deux plus de 100 $. En d’autres termes, il est courant pour les entreprises de facturer 5 à 10 $ pour un jeu classique. Si vous deviez attribuer une valeur de 5 $ à chacun des 42 jeux fournis avec le Genesis Mini, les jeux seuls auraient une valeur de 210 $. Étant donné que vous obtenez deux contrôleurs et la console de réplique en plus des jeux, c’est vraiment un bon prix.

Contrôleurs filaires Limites où vous pouvez vous asseoir

Source: iMore

L’une des plus grandes déceptions pour moi a été de découvrir que ces contrôleurs étaient câblés. Je n’ai pas utilisé de contrôleur filaire depuis des années et en tant que tel, mon salon n’est pas configuré de manière à ce qu’il soit facile de s’asseoir aussi près du téléviseur. Cela étant dit, les contrôleurs filaires sont définitivement ce que la Genesis d’origine est venu avec. Bien que j’aurais préféré qu’ils soient sans fil, ces contrôleurs ont une longueur de cordon décente d’environ six pieds, ce qui vous donne une bonne quantité d’espace pour vous déplacer.

Les boutons s’enfoncent bien et les jeux répondent magnifiquement chaque fois que j’utilise la manette. De plus, chaque fois que je jouais à un jeu multijoueur avec un ami, nous n’avions aucun problème de contrôleur entre nous. Nous devions simplement nous approcher beaucoup plus près de ma télévision que d’habitude lorsque nous jouons à un jeu vidéo. Heureusement, si c’est un inconvénient pour vous, vous pouvez acheter des contrôleurs sans fil compatibles pour la Sega Genesis Mini, comme la manette de jeu sans fil 8Bitdo M30.

Impossible d’ajouter plus de jeux Pas légalement de toute façon

Bien que les 42 jeux disponibles sur la Genesis Mini soient super amusants, il y a beaucoup d’autres jeux Genesis auxquels je veux jouer. J’ai été déçu quand j’ai découvert que vous ne pouvez pas ajouter plus de jeux à la bibliothèque. Je suis sûr qu’il existe des moyens moins que légaux d’ajouter plus de contenu, mais je souhaite qu’il soit possible d’obtenir plus de titres sur la réplique par des moyens honnêtes.

Sega Genesis Mini Bottom Line

Cette réplique à petite échelle est une console amusante pour tous ceux qui aiment jouer à des jeux vidéo rétro 16 bits. Il offre l’aspect et la convivialité de la Genesis d’origine avec des ports et des câbles améliorés pour une expérience de jeu moderne. J’aime particulièrement que vous puissiez créer plusieurs points de sauvegarde dans l’un des 42 jeux fournis – même ceux qui ne permettaient pas de sauvegarder sur la console d’origine.

4.5

sur 5

Étant donné que cette mini console est livrée avec deux contrôleurs, vous pouvez profiter des jeux multijoueurs avec un copain. C’est certes un peu cher, mais compte tenu de tout ce que vous obtenez, ce n’est vraiment pas un mauvais prix à demander. La seule chose qui pourrait l’améliorer, c’est si vous pouviez ajouter plus de jeux à la bibliothèque.

Coffret nostalgie

Sega Genesis Mini

Tant de jeux rétro

Jouez à 42 titres Sega classiques différents avec cette mini console amusante. Il est livré avec deux contrôleurs pour que vous puissiez profiter de jeux multijoueurs avec un ami.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.