Critique de Ultimate Ears HYPERBOOM: un son en plein essor à un prix

Plus tôt cette semaine, le célèbre fabricant audio Ultimate Ears a annoncé son nouveau haut-parleur Bluetooth HYPERBOOM. La plus grande offre de la marque arrive à ce jour avec un design robuste et un prix correspondant. Avec un design à 360 degrés et des basses robustes, l’HYPERBOOM regarde au-delà des offres de haut-parleurs traditionnels et se concentre plutôt sur les fêtes. Plus précisément, il est orienté vers des activités météorologiques plus chaudes, mais Ultimate Ears le voit également trouver un endroit ailleurs dans votre vie: le home cinéma.

Donc, après quelques semaines avec l’Ultimate Ears HYPERBOOM, je suis prêt à offrir une recommandation. Avec un son en plein essor et un prix qui fera sûrement un peu d’obturateur, il tombe à un endroit intéressant dans la scène des haut-parleurs très compétitive d’aujourd’hui. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Design familier à plus grande échelle

Ultimate Ears a lancé des haut-parleurs Bluetooth depuis des années. Et plus récemment, a vraiment perfectionné sa gamme avec un design élégant et de qualité supérieure mis en évidence par des matériaux haut de gamme. UE a pris cette formule et l’a réunie dans son plus grand orateur à ce jour.

Lorsque l’HYPERBOOM arrive, il est facile d’être instantanément surpris par sa taille. Il est plus gros qu’un HomePod… presque deux fois plus. Il n’est pas censé être caché dans un coin, mais plutôt mis à l’air libre où il a de la place pour briller et tirer pleinement parti de ses robustes composants internes.

Pesant 13 livres avec un design de 14 par 7,5 pouces, ce n’est certainement pas le haut-parleur le plus portable. Mais il est suffisamment gérable pour être utilisé de la maison à l’espace extérieur. La taille plus grande permet à l’UE d’apporter quelques améliorations, notamment une autonomie de 24 heures et un intérieur rempli de pilotes, de tweeters et de radiateurs.

En plus, vous trouverez ce design familier d’Ultimate Ears avec un gros volume et des boutons de lecture. L’appairage Bluetooth dédié est mis en évidence par une lumière circulaire qui indique si vous êtes sur l’appareil un ou deux. Un bouton d’alimentation plus grand complète la liste des commandes.

Basculer vers l’arrière révèle une multitude de ports couverts. Soulever le volet cède la place à un port USB-A alimenté pour le chargement, optique et auxiliaire dans les ports, plus l’entrée d’alimentation CA. Juste au-dessus se trouve une poignée en caoutchouc pliable avec la marque Ultimate Ears.

Un son en plein essor adapté aux fêtes, pas une écoute critique

Il est important de préparer le terrain et d’attendre l’Ultimate Ears HYPERBOOM. Il s’agit d’un haut-parleur de 400 $ conçu pour les fêtes et pour remplir les espaces bruyants, tels que votre jardin ou un home cinéma, avec du son. En tant que tel, il contient des basses en plein essor et un volume suffisant pour faire ressortir facilement vos chansons préférées là où d’autres haut-parleurs tombent rapidement pour diverses raisons. Ce haut-parleur peut vraiment exploser.

Cependant, je l’ai trouvé moins agréable aux niveaux d’écoute standard. Parfois, mes sons préférés étaient noyés par des basses trop agressives, bien que les ajustements de l’égalisation via l’application pour smartphone aient aidé, tout comme les fonctions de reconnaissance spatiale automatique du microphone intégré. Mais avec un design fait pour les fêtes et les grandes salles, ce n’est pas une surprise. J’ai trouvé que l’HYPERBOOM était infiniment plus agréable dans notre sous-sol à aire ouverte ou attaché à ma télévision tout en regardant Star Wars. Écouter de la musique classique, comme vous pouvez le deviner, ne convenait pas naturellement.

Nous savons que l’HYPERBOOM est un haut-parleur de fête Bluetooth haut de gamme avec un prix correspondant. Son design résistant à l’eau en fera certainement une star cet été, et je désire déjà un temps plus chaud et la possibilité de laisser briller cette enceinte à l’extérieur.

Sans aucun doute, le prix va être un obstacle à l’entrée pour certains. Vous devez vraiment investir de manière significative dans un haut-parleur à ce prix qui ne dispose pas de fonctionnalités intelligentes de base, etc. Pour ceux qui souhaitent débourser de l’argent, un design premium avec une excellente qualité de construction vous attend.

Le nouveau Ultimate Ears HYPERBOOM est disponible à l’achat aujourd’hui et expédié le 2 mars pour 399,99 $.

