Critique du film Banana Split (2020) | .

Les films centrés sur les amitiés féminines sont rares; c’est malheureux, étant donné qu’elles sont parmi les relations les plus authentiques et les plus sincères à regarder se dérouler à l’écran. Heureusement, la narration centrée sur les femmes a connu une légère augmentation au fil des ans, et chaque nouveau début apporte quelque chose de différent à la table. Des films allant de A League of Their Own de Penny Marshall ou Thelma & Louise brillamment écrite à de nouveaux longs métrages saisissants comme le premier livre accrocheur d’Olivia Wilde ou même le film éblouissant de Lorene Scafaria Hustlers offrent le même message: les amitiés féminines sont un cadeau qui mérite d’être célébré, non un défi à redouter. Surtout quand il s’agit de comédies romantiques, les femmes sont souvent opposées les unes aux autres en compétition pour le principal intérêt amoureux. C’est un trope devenu trop familier dans le genre. Heureusement, le premier long métrage de Benjamin Kasulke transforme ce récit reconnaissable sur sa tête avec une abondance de confiance. Soutenu par un script réfléchi et des performances magnifiquement authentiques, Banana Split offre une nouvelle vision de la comédie romantique de la maturité.

Au centre de cette histoire se trouve April (Hannah Marks), une adolescente hilarante sans effort qui tombe éperdument amoureuse de son camarade de classe, Nick (Dylan Sprouse). Malheureusement, la relation s’arrête brutalement alors que le couple se retrouve dans des directions différentes pour l’université. Alors qu’April tente de passer à autre chose et de se concentrer sur la nouvelle aventure qui l’attend à Boston, elle se retrouve déraillée émotionnellement en découvrant que Nick a commencé à sortir avec quelqu’un de nouveau, Clara (Liana Liberato). Furieuse de cette nouvelle, elle devient déterminée à apprendre tous les détails qu’elle peut sur cette mystérieuse nouvelle fille qui est entrée dans la vie de Nick. Cependant, après avoir rencontré Clara lors d’une fête, elle constate qu’elle aime vraiment sa compagnie. La haine glaciale d’April se dissipe alors que les deux se retrouvent liés. Qu’il s’agisse de plans, de contrariétés ou d’un goût étonnamment similaire en musique, une nouvelle relation s’épanouit.

Une nuit qui a commencé remplie de colère et de vengeance se dissout rapidement au début d’une délicieuse nouvelle amitié. D’un autre côté, la relation de Nick et Clara pose toujours un problème à leur lien naissant, alors April et Clara décident rapidement d’un ensemble de règles qui se résument toutes à une seule chose: ignorer son existence, célébrer nous. Pour la plupart, ces règles ont fait leurs preuves alors que les deux deviennent des amis exceptionnellement proches, voire des meilleurs amis. Mais, les complexités de leur amitié grandissante mélangées à l’évolution de la romance de Clara et Nick se combinent pour créer un cocktail de relation alambiqué. Il est facile de mettre en œuvre les règles, mais combien de temps peuvent-elles être respectées avant que les sentiments personnels commencent à prendre le dessus?

Cependant, avant que les émotions ne se heurtent finalement, le film prend son temps pour ruminer et construire l’amitié très authentique d’April et Clara. Il n’y a jamais un moment où des attitudes grêles ou des jugements immatures éclipsent le lien personnel qu’ils forment. Dès le départ, ils sont tous les deux très honnêtes l’un avec l’autre, fondant leur nouvelle amitié dans une vulnérabilité admirable qui est palpable en tant que spectateur. Le script, écrit par la grande dame Marks et Joey Power, prend son temps pour développer ces relations et s’assurer que chaque personnage se sent vécu et original. Ces mots sont encore rehaussés par les excellentes performances de Marks et Liberato, qui ne se sentent jamais forcés ou appelés.

Chaque acteur apporte quelque chose de spécial à ses rôles respectifs, mais plus important encore, les performances se mélangent parfaitement. Ces enfants se sentent vraiment connectés en dehors des limites de l’histoire, ce qui ne fait qu’ajouter à l’authenticité du film. S’appuyant sur les performances est la cinématographie, qui capture le dynamisme et la beauté de la Californie à travers les yeux d’un adolescent. À travers cette perspective innocente aux yeux écarquillés, le monde est rempli de nouveaux endroits magnifiques, intrigants et vastes qui n’attendent que d’être explorés. Heureusement, le travail passé de Kasulke en tant que directeur de la photographie rend sa transition vers la réalisation presque sans effort alors qu’il capture ces délicieux moments d’innocence pure et heureuse.

Beaucoup de ces succès l’emportent largement sur les chutes de Banana Split, qui sont très rares. Parfois, les personnages de soutien tels que la mère et la sœur d’April se sentent à l’écart du reste de la distribution (en particulier ce dernier, dont l’intensité excessive correspond très rarement à l’énergie authentique dégagée par les autres personnages). Cependant, leurs moments à l’écran sont de courte durée, car le film savoure ses personnages principaux et la complexité de grandir, de tomber amoureux et de nouer de nouvelles amitiés à un tournant critique de la vie.

Il est clair que Marks est une force avec laquelle il faut compter, non seulement en tant qu’actrice mais en tant qu’écrivain et producteur. Son scénario pour le film, aux côtés du co-auteur Power, est remarquablement original et sans effort hilarant, mais il a également fourni une nouvelle perspective sur les amitiés et les relations entre adolescents qui est très rarement explorée. Il aborde son message avec une confiance sans faille et a trouvé une abondance de succès en le faisant. Banana Split célèbre les amitiés féminines et les montagnes russes des émotions qui les accompagnent, en particulier comment, parfois, les plus grandes connexions peuvent être établies lorsque vous vous y attendez le moins.

Banana Split est désormais disponible sur demande et numérique. Il dure 83 minutes et est évalué à R pour le contenu sexuel brut et le langage tout au long, la consommation de drogues et d’alcool – tous impliquant des adolescents.