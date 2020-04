Critique du film Love Wedding Repeat | .

Ces dernières années, Netflix est devenu une destination pour les comédies romantiques à une époque où peu de films de ce type sortaient en salles, et son dernier Love Wedding Repeat. Avec une prémisse similaire au film de 1998 Gwyneth Paltrow Sliding Doors, Love Wedding Repeat suit différentes chronologies d’un mariage et toutes les façons variées qui peuvent aller mal ou bien en fonction du hasard. Le premier long métrage de mise en scène de Death at a Funeral écrivain Dean Craig, Love Wedding Repeat, poursuit le bilan mitigé du streamer avec le genre au cours des dernières années et, malheureusement, pas dans le bon sens. La dernière rom-com de Netflix, Love Wedding Repeat, est trop cringey pour être amusant et ne parvient pas à livrer sur son principe de multiples calendriers alternatifs.

Love Wedding Repeat se concentre sur Jack (Sam Claflin), qui est coincé à la table anglaise aux côtés de son ex-petite amie Amanda (Freida Pinto) au mariage romain de sa sœur Hayley (Eleanor Tomlinson) et chargé de donner un sédatif endormi à l’ex-petit ami de Hayley Marc (Jack Farthing). Cependant, lorsqu’un groupe d’enfants réorganise les couverts de la table, il y a au moins huit résultats possibles selon qui à la table boit le sédatif. Bien que Love Wedding Repeat prépare le terrain pour que le film explore un certain nombre de ces huit chronologies, le film de Craig n’en montre que brièvement six dans un montage, choisissant de se concentrer plutôt sur deux séquences principales d’événements. Le premier est ce qui se passerait si la femme de chambre / homme d’honneur Bryan (Joel Fry) buvait le sédatif et l’autre si Jack le faisait, présentant ostensiblement la pire chronologie et la meilleure.

Bien sûr, pour que l’une de ces échéances se produise, Jack doit boire le sédatif endormi directement dans le verre dans lequel il l’a lui-même versé, sans se rendre compte que c’est le même verre et la même table qu’il a couverts quelques instants auparavant. Cela seul repousse les limites de la crédibilité, mais correspond parfaitement à tout Love Wedding Repeat, qui voit tous ses personnages prendre des décisions terribles sans raison discernable autre que de créer des situations comiques. Mais le problème avec le scénario et la direction de Craig est qu’il oblige le spectateur à pointer et à rire des personnages d’une manière plutôt méchante, au détriment du développement de ces personnages, donnant au public peu de raisons de réellement se soucier de Jack et de sa quasi-romance avec Dina (Olivia Munn). Il y a des moments de cœur et de catharsis dans Love Wedding Repeat, bien qu’ils surviennent en grande partie entre tout le monde sauf les deux pistes romantiques, et ces moments sont entassés dans le troisième acte de sorte que l’attente en vaut à peine la peine.

Pour leur part, la distribution fait un bon travail en fournissant le genre d’humour que Craig semble viser, qui repose en grande partie sur l’embarras de seconde main et en faisant passer les personnages pour des idiots. Ceux qui trouvent cette marque d’humour difficile à regarder auront des problèmes avec Love Wedding Repeat car il existe peu d’autres types de comédie, tandis que d’autres avec un goût similaire à Craig peuvent trouver le film plutôt agréable. Pourtant, le casting est assez utile, avec Claflin jouant le charmant et maladroit Jack et Munn la cool sans effort Dina. Mais avec Love Wedding Repeat rebondissant autour des différents drames qui se jouent au mariage de Hayley, le film donne aux téléspectateurs peu de temps pour en savoir trop sur n’importe quel personnage. En conséquence, les personnages qui sont censés être un soulagement comique – Rebecca d’Aisling Bea et Chaz d’Allan Mustafa – deviennent les plus mémorables simplement pour leur ridicule.

Love Wedding Repeat ne livre jamais tout à fait son principe d’explorer plusieurs chronologies, au lieu d’être seulement relégué à deux – et le montage des six autres possibilités ne sert qu’à taquiner les téléspectateurs sur ce qui aurait pu être. Au lieu de cela, ses deux chronologies sont remplies de rythmes dramatiques et comiques, mais peu de développement de personnage de sorte que les moments de catharsis du troisième acte sonnent creux. Le casting est assez bien, mais même ils ne peuvent pas élever le script de Craig au-delà de ce qu’il est. Il y a peu d’alchimie entre Claflin et Munn dans les rôles romantiques, bien qu’ils aient des moments amusants avec quelques-uns des autres personnages. En fin de compte, Love Wedding Repeat est plus une comédie qu’une romance, mais si les téléspectateurs ne trouvent pas le sens de l’humour de Craig drôle, alors le film a très peu à faire.

En termes de comédies romantiques de Netflix, Love Wedding Repeat peut devenir le nouveau favori de quelqu’un, mais il ne semble pas destiné à être le genre de succès que le streamer a eu avec des films comme To All the Boys I Loved Before et Set It Up . Cela ne plaira pas à une grande variété de téléspectateurs comme ces films l’ont fait; Love Wedding Repeat n’est pas pour n’importe quel fan de rom-coms. Ceux qui s’intéressent à l’humour grinçant et aux comédies romantiques peuvent trouver quelque chose à aimer dans le dernier de Netflix, mais si aucun de ces éléments, ni la prémisse de style Sliding Doors, ne semble attrayant, alors il n’y a pas de raison de vérifier celui-ci. Malheureusement, Love Wedding Repeat est l’un des films manquants de Netflix.

Love Wedding Repeat est maintenant en streaming sur Netflix. Il dure 100 minutes et est classé TV-MA.

Faites-nous savoir ce que vous avez pensé du film dans la section commentaires!