Critique du MH40 Wireless: magnifique, mais imparfait

Au prix de 300 $, il y a certaines choses que la plupart attendent d'une paire d'écouteurs sans fil. Le son et le confort sont de plus en plus importants à ce niveau à mesure que l'on s'éloigne des bidons moins chers. Pourtant, le style et la qualité de construction ne sont pas aussi essentiels, comme le suggère la popularité continue des écouteurs en plastique de Beats, Sony et d'autres.

Les écouteurs supra-auriculaires sans fil MH40 de Master & Dynamic (M&D) ont récemment publié un mélange étrange de style plutôt que de substance pour 300 $. Comme les autres produits audio de l'entreprise, les écouteurs sans fil MH40 sont bien faits et ont l'air tellement cool. En termes de son, cependant, la société a fait beaucoup mieux auparavant, comme je l'expliquerai ci-dessous.

Que sont les écouteurs sans fil MH40?

Il y a cinq ans, M&D, basée à New York, a fait sensation sur la scène audio en présentant son premier casque, le MH40 filaire. Depuis lors, la société a régulièrement publié d'autres produits audio, notamment de nombreux écouteurs, écouteurs, un haut-parleur en béton, etc.

Prouvant que vous vous souvenez toujours de votre premier, M&D a récemment publié une version sans fil du MH40. Disponibles en trois combinaisons de couleurs, les canettes sans fil MH40 sont dotées de matériaux de première qualité, notamment en aluminium anodisé léger, en toile enduite et en cuir d'agneau. À l'intérieur, vous trouverez des haut-parleurs personnalisés en néodyme de 40 mm qui promettent «un son riche et expansif».

Doté de Bluetooth 5.0, le casque sans fil MH40 comprend une technologie de couplage rapide avec une portée de connectivité de 30 mètres. Sans fil, les écouteurs promettent jusqu'à 18 heures de lecture entre les charges. Grâce à une charge rapide, il ne faut que 30 minutes pour ajouter neuf heures à la charge.

Belle apparence

Casque sans fil MH40: ce que j'aime

Prêt à l'emploi, le casque sans fil MH40 donne l'impression d'avoir dépensé une fortune grâce aux matériaux déployés. Mieux encore, avec seulement 276 grammes, le casque est beaucoup plus léger que la version filaire, ce qui fait la différence sur de longues périodes. Les coussinets magnétiques en peau d'agneau ajoutent au facteur de joie et sont agréables au toucher et s'adaptent confortablement aux oreilles. Le bandeau en toile est également confortable.

Bluetooth 5.0 est également un excellent ajout ici, car les précédents modèles d'écouteurs M&D, y compris les MW65 et MW60, ont des versions Bluetooth plus anciennes. Dans ce cas, Bluetooth 4.2 et Bluetooth 4.1, respectivement.

Pour atteindre 299 $, M&D a sans aucun doute dû faire des économies qu'il n'avait pas à faire avec son casque le plus cher, le MW65, que j'ai donné quatre étoiles plus tôt cette année. Certaines de ces mesures d'économie sont acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas.

Par exemple, contrairement à certains critiques, je suis d'accord avec le fait que M&D ne libère pas ces écouteurs avec suppression du bruit. Ne pas offrir l'assistant Google intégré (également le MW65) est également bien.

Faible exécution

Casque sans fil MH40: ce que je n'aime pas

Malheureusement, les boîtiers supra-auriculaires sans fil MH40 sont mal exécutés à bien des égards. Tout d'abord, bien que la charge rapide fonctionne comme prévu ici, je n'ai jamais pu profiter de ces écouteurs à proximité des 18 heures promises entre les charges. Au lieu de cela, j'ai compté 12, 13 et 15 heures sur trois cycles.

Ne vous méprenez pas, le son ici n'est pas mauvais. Cependant, il ne dépasse jamais l'ordinaire et se sent parfois délavé, au mieux. De plus, les basses manquent généralement.

Pour ceux qui ont de gros doigts, les commandes intégrées au casque sans fil MH40 sont également problématiques. En bas de la tasse droite, vous trouverez un petit bouton marche / arrêt à côté du port de chargement USB-C. La même tasse a également des boutons pour le volume et la sourdine. Également minuscules, ces boutons sont difficiles à trouver lorsque vous portez les écouteurs en raison de leur emplacement, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Enfin, en ce qui concerne le son, les écouteurs sans fil MH40 manquent également, bien que je ne sache pas trop pourquoi.

Ne vous méprenez pas, le son ici n'est pas mauvais. Cependant, cela ne va jamais au-delà de l'ordinaire et se sent parfois délavé, au mieux. De plus, la basse est généralement manquante. Ce qui est étrange, c'est que le MH40 Wireless possède les mêmes pilotes 40 mm personnalisés que ceux du MW65, que j'ai trouvé avoir un son bien équilibré. Quelle que soit la raison, le MH40 Wireless n'a pas les qualités sonores que j'ai connues sur les produits M&D précédents, y compris les écouteurs MW07 Plus exemplaires.

Certains avantages, de nombreux inconvénients

Casque sans fil MH40

Le premier produit de M&D, les écouteurs MH40, a finalement reçu le traitement sans fil, qui était largement mérité. Malheureusement, les écouteurs sans fil MH40 manquent de manière importante, ce qui pourrait provoquer une pause. Des boutons physiques mal exécutés à la durée de vie de la batterie promise, les écouteurs sans fil MH40 sont décevants à plusieurs niveaux. Et pourtant, comme tous les produits M&D, ils sont aussi beaux, confortables et sans aucun doute durables.

Mon conseil: si vous êtes nouveau chez M&D et que vous les trouvez à prix réduit, essayez-les. Sinon, continuez à chercher et envisagez d'autres écouteurs M&D ou attendez l'année prochaine lorsque de nouveaux cadeaux apparaîtront sûrement de l'une de mes entreprises technologiques préférées.

Beau, mais manquant

Casque sans fil MH40

Les débutants apprécieront.

Master & Dynamic propose d'excellents produits audio. Bien que les écouteurs sans fil MH40 ne soient pas l'un de mes favoris, ils restent un excellent choix à considérer pour certains utilisateurs!

Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les écouteurs sans fil MH40 ou les produits audio en général, faites-le nous savoir ci-dessous.

