Critique: le support de station de base Nomad associe un design haut de gamme à la prise en charge iPhone et AirPods

Plus tôt ce mois-ci, le célèbre fabricant d’accessoires Nomad a dévoilé son dernier chargeur sans fil haut de gamme: le socle de la station de base. Doté d’un design en aluminium et en cuir, le support de station de base offre une expérience de charge premium avec deux bobines de charge de 10 W, USB-C et plus encore.

Conception

Le nouveau support de station de base est en grande partie une version mise à jour du support de voyage sans fil dévoilé par Nomad en 2018, mais avec quelques différences clés. L’une des plus grandes différences est le design. Alors que le support de voyage était un engin en deux parties qui pouvait basculer entre un support de charge et un chargeur.

Le nouveau support de station de base est fabriqué à partir d’une seule pièce d’aluminium avec des accents de cuir. Vous perdez la polyvalence de la conception en deux pièces offerte par le support de voyage sans fil, mais la robustesse de la conception monobloc en métal est très élégante.

Les accents de cuir du socle de la station de base garantissent que votre iPhone ou AirPod repose sur un coussin doux. Il y a également un rembourrage antidérapant en bas pour le maintenir stable, ce qui est en fait très utile si vous prenez régulièrement un appareil plus grand comme l’iPhone 11 Pro Max. Il y a également un petit indicateur LED à l’avant qui s’allume lors de la charge.

J’ai déjà expliqué pourquoi je préfère les supports de charge sans fil aux tapis / pads de charge sans fil, en particulier sur mon bureau. L’utilisation d’un support de charge sans fil offre plusieurs avantages à utiliser avec Face ID. Vous pouvez voir vos notifications en un coup d’œil et interagir avec votre iPhone sans avoir à le récupérer sur un tapis de chargement.

La conception est l’un des différenciateurs clairs entre le support de station de base Nomad et d’autres chargeurs sans fil sur le marché. Il est haut de gamme et robuste, mais vous perdez une partie de la polyvalence offerte par le support sans fil orienté voyage de 2018.

USB-C

Le socle de la station de base est alimenté par USB-C, ce qui représente une mise à niveau considérable par rapport au câble d’alimentation et à la brique d’alimentation exclusifs du socle de voyage sans fil. Grâce à la prise en charge USB-C, le socle de la station de base peut facilement être alimenté via les câbles USB-C que vous avez déjà pour vos autres appareils et accessoires.

Dans la boîte, Nomad comprend un câble de charge tressé USB-C vers USB-A de 2 mètres, ainsi qu’un adaptateur mural USB-A de 18 W avec des prises américaines, britanniques et européennes. Idéalement, nous aurions aimé que Nomad inclue également un adaptateur mural USB-C.

Néanmoins, malgré l’inclusion d’une prise murale et d’un câble USB-A, le port USB-C du support de station de base Nomad est une mise à niveau majeure par rapport au câble propriétaire utilisé par le modèle 2018.

Puissance

L’aspect le plus important du support de station de base Nomad est sa puissance de charge sans fil. Un facteur clé lors du choix d’un chargeur sans fil est de savoir s’il a ou non une bobine ou deux bobines. Le support de charge d’origine de Nomad comportait un système à une bobine qui était quelque peu capricieux et vous obligeait à placer votre iPhone directement au bon endroit.

Cette année, le support de station de base de Nomad contient une surface de charge sans fil à deux bobines pouvant fournir jusqu’à 10 W de puissance. Cela signifie qu’il prend en charge les capacités de charge rapide de 7,5 W de l’iPhone, et vous pouvez placer votre iPhone verticalement ou horizontalement sur le support. Et en raison de la conception à deux bobines, il n’est pas nécessaire de trouver l’endroit «parfait» pour placer votre téléphone.

Le socle de la station de base prend également en charge les AirPods et AirPods Pro. Les AirPods Pro doivent être tournés verticalement, mais ils se chargent sans problème et je n’ai eu aucun problème en passant les AirPods sur le chargeur, mais il manquait la bobine Qi.

La balle est vraiment dans le camp d’Apple pour faire passer les capacités de charge sans fil de l’iPhone à un niveau supérieur. L’iPhone est limité à 7,5 W, mais de nombreux appareils Android peuvent atteindre 15 W. Le support de station de base Nomad est parfait pour les iPhones comme ils le sont aujourd’hui, mais j’aimerais vraiment qu’Apple augmente rapidement la vitesse de chargement sans fil.

Emballer

Le support de station de base Nomad est mon support de charge sans fil préféré que j’ai utilisé jusqu’à présent. Auparavant, j’étais un grand fan de Logitech Powered, mais le support des AirPods ajouté par Nomad le distingue de la concurrence.

Bien sûr, le design et les fonctionnalités haut de gamme ont un prix. Le support de la station de base Nomad est disponible sur le site Web de Nomad maintenant pour 99,95 $. C’est plus cher que les autres chargeurs sans fil, mais vous obtenez la conception en aluminium et en cuir, la prise en charge USB-C et la prise en charge des AirPods.

Quelle est votre configuration de charge sans fil actuelle? Que pensez-vous du nouveau support de station de base Nomad? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

