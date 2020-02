Croisière sur le coronavirus traitée avec 2000 iPhones déployés pour tout le monde coincé à bord

Dans un exemple plus curieux de la façon dont l’iPhone est impliqué dans l’épidémie de coronavirus, le ministère japonais de la Santé devrait distribuer plus de 2000 iPhones aux passagers coincés à bord d’un bateau de croisière Princess près du Japon.

Rapporté par Macotakara, le Japon distribue les iPhones afin qu ‘«il y ait une unité de téléphone par cabine dans toutes les cabines de passagers et les salles d’équipage».

La raison de la distribution des iPhones avec le service Softbank est de donner aux passagers l’accès à l’application du ministère japonais de la Santé qui permettra aux passagers du bateau de croisière de discuter avec un médecin.

Jusqu’à présent, plus de 100 personnes sur le navire qui a été mis en quarantaine depuis la semaine dernière ont été confirmées comme ayant un coronavirus.

La raison pour laquelle les passagers auraient besoin d’un iPhone qui leur est donné pour accéder à l’application de santé est qu’il y en a beaucoup qui ne pourraient pas le télécharger à partir d’un App Store iOS ou Google Play Store enregistré dans un pays différent du Japon.

Il semble probable que les passagers devront rendre les iPhones à un moment donné, mais compte tenu du scénario contagieux impliqué ici, qui sait…

Accédez à l’application spéciale du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être pour demander par chat des médicaments ou toute autre chose qui pourrait vous concerner. L’application réservera une séance de consultation avec un médecin.

