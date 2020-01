croissance des recettes au box-office

Ces jours-ci, leAssociation nationale des industries du film audiovisuel, communément appelé Anica, a présenté les données concernant la tendance des collections cinématographiques dans ce 2019 qui vient de passer. Francesco Rutelli, Davide Novelli et Francesca Cima, parmi les présidents présents à l’événement.

Voici le montant des recettes et quelques nouvelles supplémentaires

La collection annuelle totale est égale à 635 449 774 € avec plus de 14% par rapport à l’année dernière et une présence dans la salle égale à près de 100 millions de spectateurs (97 586 858 au total, plus de 13% depuis 2018). En plus de cela, les données Cinetel ils nous disent que c’est le cinquième meilleur résultat depuis 2010 (ainsi que le neuvième depuis 1995, ou la première année au cours de laquelle Cinetel a commencé à collecter des données). Maintenant, bien que la croissance affecte principalement le visionnement de films américains, y compris en particulier, le Roi Lion se démarque, un remake de Disney qui est devenu une superproduction cette année. Plus généralement, Walt Disney Italy a été la première société de recouvrement en 2019 (170 millions au total).

Le genre préféré des spectateurs, ça semble être de la comédie, également italien. Si le grand succès des films américains reste toujours en tête, les recettes des productions italiennes ont également connu une augmentation sensible. Seulement par rapport à 2018 c’est plus de 5% et plus généralement encore plus de 21%, avec un montant total de collecte égal à 134.864.812 euros. En plus de l’Italie, aussi des pays comme la France, l’Espagne et l’Allemagne ont connu une augmentation des recettes et des apparitions au cinéma. Des pays comme le La Grande-Bretagne et l’Irlande ont subi une baisse de 2,06% par rapport à l’année précédente. Que le mérite de l’augmentation générale de l’audience est dû à Netflix et aux chaînes de streaming, que cela dépend de la plus grande attention que pas peu de productions italiennes ont récemment développée pour la qualité de certains produits? Quelle que soit la raison nous parlons d’un excellent résultat.