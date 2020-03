Croyez-moi, si vous possédez une Apple Watch, vous avez besoin de cet accessoire à 19 $ – .

L’Apple Watch a le problème opposé aux iPhones d’Apple: elle est livrée avec un câble beaucoup trop long au lieu de trop court.

Il peut également être ennuyeux d’avoir encore un autre câble que vous devez penser à emporter lorsque vous voyagez.

Le chargeur portable Apple Watch MQOUNY résout le problème – c’est un chargeur portable Apple Watch merveilleusement compact qui est en vente dès maintenant pour seulement 18,99 $.

Certains produits ont un impact si significatif sur votre routine qu’une fois que vous commencez à les utiliser, vous ne pouvez vraiment pas imaginer la vie sans eux. Il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand ou même quelque chose de cher. Il doit juste être quelque chose qui répond à un besoin et vous facilite la vie, et c’est le cas avec le chargeur portable Apple Watch MQOUNY.

Ce petit gadget génial – qui, soit dit en passant, est en vente en ce moment sur Amazon pour seulement 18,99 $ – est une véritable bouée de sauvetage. Il y a tellement de fois où j’oublie de retirer ma Apple Watch la nuit pour la recharger sur ma table de chevet. Puisqu’il dure à peine une journée avec une charge, il est impossible de passer une deuxième journée sans recharger. C’est pourquoi je porte toujours le chargeur portable MQOUNY avec moi dans mon sac.

Il possède un disque de chargement sans fil, tout comme le chargeur Apple Watch classique, ainsi qu’une prise USB sur le côté afin que vous puissiez le connecter à n’importe quel ordinateur portable ou adaptateur mural USB pour charger. Mais la meilleure partie est que vous n’avez même pas besoin de la brancher pour recharger votre montre Apple, car elle a une batterie intégrée qui dure deux ou trois recharges complètes d’Apple Watch avant de devoir être rechargée elle-même!

Tout ce que vous avez à faire pour apprécier à quel point il est agréable de porter ce petit chargeur portable sur vous est de lire les critiques sur Amazon – comme celle-ci:

J’oublie toujours de recharger mon Apple Watch pour une raison quelconque et quand je me mets au travail, je me retrouve avec une montre morte à mi-parcours de ma journée. Cela est devenu extrêmement pratique pour garder ma montre chargée les jours où elle meurt. Et je n’ai pas besoin de voyager avec mon chargeur de montre câble. Il est également très compact et le capuchon pour l’USB est attaché, donc je ne le perdrai jamais!

Ou celui-ci:

Enfin un chargeur Apple Watch portable! J’en ai tellement marre d’utiliser le cordon et une banque d’alimentation. Cela combine les deux. L’Apple Watch pèse environ 250 mAh, ce qui lui confère une charge de 1000 mah, donc théoriquement 4 charges, ce qui devrait vous permettre d’utiliser une semaine au total si vous la chargez tous les deux jours. Il peut être branché et utilisé comme chargeur standard ou pour voyager. Il a un voyant lumineux ainsi qu’une attache au capuchon pour ne pas se perdre. Super petit ajout!

Et celui-là:

J’adore ce chargeur. Tellement j’en ai acheté un pour mon patron pour son anniversaire la semaine dernière. Il est si petit et léger que je le garde dans mon sac à main. Je vais me réveiller plusieurs matins et découvrir que ma montre ne s’est pas chargée. Je ne peux pas rester un jour sans que ma montre fonctionne. Surtout parce que je surveille mon exercice et c’est important pour moi. Ce petit gadget est génial. Et un super cadeau. Quelle trouvaille amusante.

De plus, celui-ci:

J’adore avoir ce chargeur, il est vraiment utile. Il est agréable et compact pour un excellent chargeur de voyage. Je la porte généralement dans ma poche car elle est belle et petite et ma montre semble toujours mourir parce que j’oublie de la recharger. J’ai eu ma montre un an avant d’avoir ce chargeur et ce chargeur semble avoir dû être un must have! Je recommanderais certainement ceci!

Il y en a beaucoup plus d’où cela vient, mais vous voyez l’idée. C’est tellement génial de pouvoir cesser complètement de s’inquiéter d’oublier de charger votre Apple Watch. C’est aussi génial de ne pas avoir à se soucier de voyager avec le câble de chargement fou d’Apple. Pour seulement 18,99 $, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper – cela change la donne! À noter, il y a un tas d’autres grands accessoires Apple Watch en vente aujourd’hui sur Amazon, alors n’hésitez pas à les consulter.

Source de l’image: Lukas Gojda / Shutterstock

.