CryTek prépare une Crysis remasterisée avec le lancer de rayons

Compte Twitter Crysis a été réactivé d’une manière plutôt curieuse par CryTek, une décision qui a également été totalement inattendue. Il est clair que l’entreprise travaille sur un nouveau projet, et que cela est lié à ladite franchise, mais que font-ils?

C’est une question compliquée à laquelle nous ne pouvons pour l’instant répondre avec certitude, mais les possibilités se limitent à deux grandes options: un Crysis remasterisé ou une crise 4. Les deux ont du sens, en fait CryTek n’aurait pas à se limiter à l’un d’eux, c’est-à-dire qu’il pourrait décider de réaliser les deux projets.

Si nous mettons un peu de contexte à ce mouvement, nous voyons cependant que l’idée d’une Crysis remasterisée a plus de force. CryTek a joué avec cette idée lors d’occasions précédentes et a montré à quel point il pourrait être bon s’il était implémenté dans la prochaine génération de CryEngine. En même temps, je pense que ce serait la meilleure chose pour l’entreprise, car le classique conserve une énorme popularité, et une remasterisation pourrait finir par être un énorme succès sans nécessiter d’efforts importants au niveau marketing.

Crysis remasterisé … et avec le lancer de rayons?

Je sais que certains de nos lecteurs se remettront encore du plaisir de penser à une mise à jour de la Crysis originale, mais que se passe-t-il si je vous dis qu’il pourrait également avoir un lancer de rayons? CryTek a publié une offre d’emploi à la recherche d’un professionnel senior ayant une formation en rendu qui se concentrera sur le lancer de rayons appliqué à CryEngine.

C’est tout à fait une déclaration d’intention. CryTek travaille sur quelque chose de grand et prépare, en outre, pour la normalisation du lancer de rayons, un processus qui débutera avec l’atterrissage des consoles nouvelle génération PS5 et Xbox Series, prévu pour la fin de l’année.

Lancer une Crysis remasterisée, avec des graphismes améliorés et le lancer de rayons serait une décision spectaculaire de CryTek, Mais serait-ce vraiment viable? Je ne peux pas m’empêcher d’être quelque peu sceptique, et la raison est simple, les exigences au niveau matériel pour le rendu des scènes à rayons sont énormes, et Crysis n’était pas un jeu abordable en termes d’exigences, alors mettez à niveau vos graphiques et introduisez une telle technologie peut finir par façonner un “monstre” capable d’amener n’importe quelle équipe actuelle “à genoux”.

Je vous rappelle que, selon NVIDIA, le premier jeu avec le lancer de rayons obligatoire n’arrivera qu’en 2023.

Hé Nomad, tu es toujours avec nous?

– Crysis (@Crysis) 14 avril 2020