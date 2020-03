CS: Le tournoi IEM Katowice de GO n’est pas le même sans public

Counter-Strike: Global Offensive Le tournoi, IEM Katowice, n’a pas été autorisé à accueillir un public en direct, laissant les équipes s’affronter dans un stade étrangement silencieux. IEM Katowice est l’un des tournois compétitifs de renommée mondiale d’IEM. De plus, les tournois IEM sont de loin les compétitions non majeures les plus attendues. Cette semaine, seize des équipes CSGO les plus talentueuses se sont réunies à Katowice, en Pologne, pour s’affronter pour un morceau de la cagnotte de 500 000 $.

Alors que IEM Katowice est l’un des tournois récemment touchés, CSGO n’est pas la seule communauté affectée par l’épidémie de coronavirus. Janvier 2020, a annoncé que la Ligue Overwatch de Blizzard a annulé les matchs et événements professionnels Overwatch en Chine à cause du virus. De même, l’industrie du matériel de jeu a pris une coupe profonde. Par exemple, des rapports indiquent que des retards sur la Playstation5 et la Xbox Series X très attendus étaient attendus car la majorité de la fabrication a lieu en Chine.

Selon EuroGamer, Spodek Arena est resté mystérieusement silencieux alors que les équipes ont continué à jouer sans foule. La partie sur scène du tournoi a commencé le vendredi 28 février. En règle générale, les images des équipes en compétition seraient complètement englouties dans une foule excitée; cependant, les émissions Twitch en direct montrent le contraire. Le légendaire joueur français Kenny “kennyS” Schrub a été vu nonchalamment debout à côté de son coéquipier, regardant une foule vide. Il manque en arrière-plan le soutien de fans passionnés, encourageant leurs équipes préférées. Plutôt que des scènes de transition voyantes d’un public excité, la caméra se concentre désormais uniquement sur la scène, dont le spectacle de lumière extravagant est exclusivement réservé à l’observateur en ligne.

Je pense qu’il est important d’affirmer que la sécurité est d’abord et que la Pologne choisit d’arrêter l’événement est d’abord et avant tout d’empêcher les participants (la foule) de tomber malades.

Vous savez que toutes les équipes auraient adoré jouer dans une arène pleine ❤️

– Nicolai Reedtz (@ dev1ce) 27 février 2020

Quelques jours auparavant, ESL avait publié des déclarations concernant leur position sur la sécurité et la santé des personnes présentes. Le 26 février 2020, un communiqué de presse de l’IEM déclarait que l’organisation mettait en œuvre des tests de santé obligatoires pour tous les joueurs, les participants, le personnel et les invités spéciaux. En outre, des professionnels de la santé devaient être mis à disposition, ainsi que des postes d’assainissement et des patrouilles de premiers secours. En outre, le personnel médical aurait été censé éduquer le public sur les bonnes techniques d’hygiène.

Malgré leurs efforts, les autorités polonaises ont estimé que l’événement représentait un risque médical important. ESL respecte la décision prise et partage leur sentiment selon lequel la santé du grand public devrait être la priorité numéro un. Les joueurs se sont exprimés avec le cœur lourd mais ont également maintenu la décision finale. Counter-Strike: Global Offensive La grande finale de l’IEM Katowice 2020 a lieu le 1er mars et peut être consultée en ligne sur Twitch.tv.

