Cubot King Kong CS, 5 raisons d’acheter le premier robuste avec Android 10

Cubot est présent sur le marché des smartphones depuis 2012, offrant aux utilisateurs diverses alternatives. King Kong CS, par exemple, bénéficie de tous fonctionnalités de base d’un smartphone et est équipé de quelques gemmes de plus: avec une certification IP68, cet appareil est imperméable, résiste à la poussière aux chocs. Et maintenant, le smartphone est en vente sur AliExpress au prix d’environ 77,20 euros. Donc, si vous n’avez pas encore acheté de téléphones robustes, voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez choisir un King Kong CS.

1. Android 10

King Kong CS est livré avec Android 10 (Go Edition), vous pourrez ainsi profiter de la nouvelles fonctionnalités du dernier système d’exploitation pour les appareils mobiles Google. Par exemple:

Légende en direct il ajoute des sous-titres automatiques aux vidéos, podcasts et messages audio dans une langue étrangère, même à ceux que vous enregistrez.

Avec leamplificateur de son, vous pouvez vivre une meilleure expérience audio, filtrer le bruit de fond et définir certains paramètres pour adapter le son à vos besoins et à vos goûts.

la thème sombre permet à votre smartphone de durer plus longtemps et assure une meilleure lisibilité pendant les heures d’utilisation de nuit. De plus, l’apparence de vos applications Google, telles que Calendrier et Photos, change également.

2. Batterie

Cubot King Kong CS est équipé d’un grande batterie de 4400 mAh, ce qui garantit une bonne autonomie. Même avec de longues sessions de jeu, le smartphone durera toute une journée.

3. Fonctionnalité pour un téléphone robuste

La résistance à l’eau IP68, la résistance à la poussière et la résistance aux chocs MIL-STD-810G en font longue durée, comme devrait l’être un téléphone robuste. Grâce à différents types de capteurs combinés, comme le capteur G et le capteur magnétique, Cubot King Kong CS peut agir comme un capteur valide guide lors d’une aventure.

4. Cartes prises en charge

Le smartphone prend en charge jusqu’à deux cartes Micro SIM et une carte TF, pour étendre la mémoire jusqu’à 128 Go. Pour un équilibre parfait entre les données professionnelles et les fichiers personnels. Grâce à cela, vous aurez toute la mémoire dont vous avez besoin pour stocker des photos et des vidéos de vos aventures et vacances.

5. Prix compétitif

Ce qui préoccupe le plus les utilisateurs, c’est d’acheter un produit pour un prix raisonnable, le droit pour les fonctionnalités qu’il propose. Moins de 85 euros pour un smartphone comme celui-ci, capable de combiner des fonctionnalités standard et celles typiques d’un téléphone robuste, cela semble plus que raisonnable. De plus, pour les cinq prochains jours, il sera possible acheter un Cubot King Kong CS au prix incroyable de 63 euros! Qu’attendez-vous? Ne manquez pas cette belle opportunité, achetez votre smartphone maintenant!