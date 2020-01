Cuisinez comme un chef professionnel pour 12 $ avec cette offre Amazon sur un thermomètre à viande le plus vendu – .

Avec plus de 11000 notes 5 étoiles sur Amazon, il est assez sûr de dire que le thermomètre à viande numérique à lecture instantanée ThermoPro TP03 le plus vendu est l’un des meilleurs thermomètres à viande que l’argent puisse acheter. Il est rapide et précis, il est compact et facile à nettoyer, et surtout, il est abordable – en particulier alors que ce modèle le plus vendu est en vente pour seulement 12,34 $ sur Amazon après une remise et un coupon supplémentaire de 5% que vous pouvez couper!

Voici plus de détails sur la page du produit:

【SUPER RAPIDE】 Thermomètre à lecture instantanée avec rétroéclairage, la sonde en acier inoxydable de qualité alimentaire de 3,9 pouces obtient une lecture de la température en 3-5 secondes avec un capteur de haute précision

【LECTURE PRÉCISE】 Thermomètre de cuisson avec plage de température de -58 ° F ~ 572 ° F (-50 ° C ~ 300 ° C), précis à ± 0,9 ° F; Parfait pour la cuisine intérieure en plein air, les grillades, le barbecue, etc.

【FACILE À UTILISER】 Thermomètre de cuisine avec conception de sonde pliable se replie facilement et se verrouille dans la base pour la portabilité; Le dos et le crochet magnétiques permettent un rangement pratique

【CONCEPTION INTELLIGENTE】 Le thermomètre à viande numérique s’éteint automatiquement si l’affichage reste allumé pendant 10 minutes; Alimenté par une pile AAA (incluse); Celsius / Fahrenheit commutable

【GARANTIE DE 3 ANS! ENREGISTREZ votre thermomètre à griller après l’achat et augmentez votre couverture de garantie de 1 an à 3 ans】 Service client ThermoPro basé aux États-Unis (téléphone et e-mail) 5 jours par semaine, contactez-nous au 1877-515-7797 ou service@buythermopro.com Vous ne bénéficiez pas de ce service de première classe d’autres marques comme Thermoworks Thermapen MK4, Thermopop, Weber iGrill Mini, Meater, Kizen, Habor, Inkbird, Lavatools Javelin, Maverick, Taylor, CDN et Polder

