CVS et UPS s’associent pour livrer des drones aux retraités en pleine épidémie – .

Un drone UPS fabriqué par Matternet transporte un colis avec une pharmacie CVS en arrière-plan. (Photo UPS)

La filiale de drones d’UPS et la chaîne de pharmacies CVS disent qu’elles commenceront à livrer des médicaments sur ordonnance à la plus grande communauté de retraités du pays le mois prochain, en utilisant le système de livraison de drones M2 de Matternet.

Le service, approuvé par la Federal Aviation Administration en vertu des règles de la partie 107, sera disponible pour The Villages, une communauté du centre de la Floride qui abrite plus de 135 000 habitants. UPS Flight Forward et CVS seront autorisés à opérer pendant la pandémie de coronavirus et à explorer les besoins continus à mesure qu’ils surviennent une fois que la pandémie s’estompe.

Les distanciations physiques et les restrictions sur le commerce de détail, adoptées en réponse à la pandémie, attirent davantage l’attention sur le potentiel de livraison de drones.

L’effort de livraison d’UPS-CVS fait suite à une fondation qui a été construite au cours de la dernière année, en commençant par le système de transport d’UPS pour les échantillons médicaux en Caroline du Nord, et en poursuivant avec la certification d’UPS Flight Forward en tant que compagnie aérienne de drones à part entière en septembre dernier. comme sa première livraison de prescription pour CVS en novembre.

Matternet, basé en Californie, qui fait partie du portefeuille d’investissement de Boeing HorizonX, est en partenariat avec UPS depuis l’année dernière.

UPS a déclaré que le service accéléré pour The Villages répondra aux besoins qui sont devenus plus aigus en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Notre nouveau service de livraison par drone aidera CVS à fournir des livraisons de médicaments sûres et efficaces à cette grande communauté de retraités, permettant aux résidents de recevoir des médicaments sans quitter leur domicile”, a déclaré Scott Price, responsable de la stratégie et de la transformation d’UPS, dans un communiqué. «UPS s’engage à jouer son rôle dans la lutte contre la propagation du coronavirus, et c’est une autre façon de soutenir nos clients et nos particuliers dans le domaine de la santé avec des solutions innovantes.»

Jon Roberts, vice-président exécutif et chef de l’exploitation de CVS Health, a noté que les pharmacies CVS offrent déjà un ramassage en magasin, des services de livraison gratuits et un ramassage au volant. “Ce service de livraison par drone fournit une méthode innovante pour atteindre certains de nos clients”, a déclaré Roberts.

Les premiers vols vers The Villages parcourront moins d’un demi-mille et livreront les ordonnances d’une seule pharmacie CVS à un endroit proche de la communauté des retraités. Initialement, un véhicule terrestre achèvera la livraison à la porte du résident, a indiqué UPS. L’opération pourrait s’étendre pour inclure les livraisons de deux pharmacies CVS supplémentaires dans la région.

Par ailleurs, UPS Flight Forward travaille avec le Virginia’s Center for Innovative Technology, DroneUp et le Workhorse Group sur des tests conçus pour déterminer comment les drones peuvent aider les professionnels de la santé à répondre rapidement aux besoins médicaux pendant la pandémie.

D’autres entreprises de drones augmentent également leur jeu pour répondre à l’épidémie. La filiale de drones d’Alphabet, Wing, s’est associée à FedEx, Walgreens et d’autres entreprises de la région de Christiansburg, en Virginie, pour livrer des médicaments en vente libre ainsi que d’autres articles allant des aliments pour bébés au papier toilette.

“Alors que COVID-19 s’est propagé et que les familles ont été encouragées à rester à la maison, nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre de clients utilisant le service”, a déclaré à . Jacob Demmitt, porte-parole de Wing, dans un e-mail. (Demmitt est un ancien journaliste de ..)

Sur une période de deux semaines, Wing a effectué plus de 1 000 livraisons pour Walgreens et d’autres détaillants, a déclaré Demmitt.

Amazon et Walmart devraient jouer un rôle important dans les futures livraisons de drones, bien qu’ils ne soient actuellement impliqués dans aucun des projets pilotes publics approuvés par la FAA.

En juin dernier, le PDG d’Amazon Worldwide Consumer Jeff Wilke a déclaré que les drones tout électriques d’Amazon commenceraient à livrer des colis aux consommateurs d’ici quelques mois. Bien que le géant de la vente au détail basé à Seattle ait continué de tester ses drones dans divers endroits à travers le monde, il n’a pas encore annoncé de service de livraison de drones accessible au public aux États-Unis.