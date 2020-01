Cyberpunk 2077 a été retardé

CD Projekt Red a annoncé que Cyberpunk 2077 a été repoussé au 17 septembre, repoussant le prochain RPG à sa date de sortie originale du 16 avril. Le jeu devrait toujours sortir sur Xbox One, PS4 et PC, mais il est également lancé à un moment qui rend plus plausible que nous pouvons nous attendre à une annonce pour les versions de prochaine génération sur Xbox Series X et PlayStation 5.

“Nous sommes actuellement dans un état où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire”, a écrit CD Projekt Red dans un communiqué de presse, intégré ci-dessous. “Night City est énorme – plein d’histoires, de contenu et d’endroits à visiter, mais en raison de l’ampleur et de la complexité de tout cela, nous avons besoin de plus de temps pour terminer les tests de jeu, la réparation et le polissage. Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit notre couronner la réussite de cette génération et reporter le lancement donnera le précieux mois dont nous avons besoin pour rendre le jeu parfait. ” CD Project Red a ajouté qu’il y aura des “mises à jour régulières” sur la progression du jeu à l’approche de la date de sortie du 17 septembre.

Night City est le cadre de Cyberpunk 2077, et CD Projekt Red a déclaré qu’il voulait créer le design de la ville afin qu’il offre une “prise unique” sur la franchise Cyberpunk. “Lorsque nous avons montré la démo l’année dernière, les gens ont d’abord été surpris par le fait qu’il faisait si beau”, a déclaré Marthe Jonkers, coordinatrice de l’art conceptuel de Cyberpunk 2077 dans une interview avec GamesIndustry.Biz. “Ils s’attendaient à du cyberpunk pluvieux et sombre, mais vous pouvez créer une ville cyberpunk en Californie. Bien sûr, il pleuvra là-bas, parce que nous avons un système météorologique, et il fera également nuit, mais nous essayons vraiment d’obtenir cette nouvelle version cyberpunk. “

La ville elle-même est construite avec sa propre histoire, qui se déroule sur quatre époques distinctes. Pendant l’entropisme, la pauvreté était intense. Kitsch a vu une augmentation de la classe basse et moyenne créer et acheter des articles colorés et extravagants. Pendant le néomilitarisme, les riches ont envahi la ville nocturne et construit des gratte-ciel imposants. Enfin, neokitsch a vu les riches commencer à adopter le style plus coloré des pauvres lors de la conception des bâtiments. Tous ces styles se tordent les uns sur les autres, créant une ville où vous pouvez immédiatement identifier quand quelque chose a été construit ou de quelle période de temps quelqu’un vient probablement.

“Il y a des couches dans la conception de Night City et de tous ses habitants, donc quand vous conduisez et que vous voyez un bâtiment qui est une sorte de rose avec ces bords doux, et les fenêtres sont en quelque sorte de forme douce, vous savez que c’est du style kitsch , et vous savez que cela a été construit à cette époque où les gens avaient plus d’argent à l’époque “, a déclaré Jonkers. “Il vous raconte une histoire sur l’arrière-plan de la ville, et donne une couche supplémentaire de crédibilité.”

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.