Cyberpunk 2077: Jetez un œil à l’intérieur du livre d’art de luxe de Dark Horse

Cyberpunk 2077 est l’un de nos jeux les plus attendus de 2020. Bien que sa date de sortie le 16 avril ne soit que dans trois mois, nous recherchons toujours chaque contenu doux et sucré de Night City sur lequel nous pouvons mettre la main pour que l’attente semble beaucoup moins douloureux.

Dans le jeu, les joueurs prendront le contrôle d’un personnage entièrement personnalisable pour une expérience RPG par CD Projekt Red, le studio qui nous a apporté la série The Witcher. Avec des combats de style FPS, des camées de célébrités et un monde immense et tentaculaire plein de gangs rivaux en lice pour le pouvoir et le contrôle, Cyberpunk 2020 plongera les personnages dans le monde souterrain graveleux de Night City.

Heureusement, Dark Horse nous a couvert sur ce front, avec une édition de luxe à couverture rigide de The World Of Cyberpunk 2077, un énorme artbook compilant les traditions, l’histoire et la construction du monde dans le jeu pour vous immerger complètement et vous préparer pour votre prochain voyage dans le non- avenir si lointain. Jetez un œil à quelques-uns des cadeaux que vous trouverez dans l’édition de luxe, notamment:

Une couverture de carte Night City exclusive

Un étui avec des graffitis Night City

Un ensemble de tatouages ​​temporaires Cyberpunk 2077

Une affiche de Johnny Silverhand (Keanu Reeves)

Et un ensemble de cartes postales pour véhicules

La couverture de World Of Cyberpunk 2020, Courtsey of Dark Horse

Le monde de Cyberpunk 2077 comprend 192 pages de bonté de Night City et sortira le 22 avril, quelques jours seulement après le début du jeu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.

