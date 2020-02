Cyberpunk 2077 – Mise à niveau gratuite Xbox One Xbox Series X

CD Projekt Red, le développeur du très attendu Cyberpunk 2077, a annoncé que les consommateurs qui achètent le jeu sur Xbox One recevront la version Xbox Series X gratuitement dès sa sortie. Au fil des ans, CD Projekt Red est devenu l’un des développeurs de jeux les plus respectés au monde, non seulement pour sa série de jeux The Witcher acclamée par la critique, mais également pour ses pratiques commerciales conviviales. L’an dernier, John Mamais, directeur du studio de CD Projekt Red à Cracovie, a déclaré que les microtransactions étaient axées sur le profit et se faisaient au détriment de la bonne volonté des consommateurs, ce qui a suscité un large soutien de la part des joueurs.

Cyberpunk 2077 était initialement prévu pour une sortie en avril 2020, mais a depuis été reporté à septembre 2020. Un rapport de l’initié Borys Niespielak a suggéré que les problèmes de performances techniques et les limitations actuelles de la console de génération étaient en grande partie responsables du retard. En outre, les sources de Niespielak ont ​​déclaré que le pire des problèmes provenait de la Xbox One vanille, dont les performances “extrêmement insatisfaisantes” ralentissaient le développement du jeu. Cyberpunk 2077 a été annoncé pour la première fois en 2012, et au cours des huit années qui ont suivi, le jeu a connu une croissance et une portée exponentielles. Naturellement, cette expansion rapide des fonctionnalités a amené beaucoup de gens à se demander comment le jeu fonctionnera sur des machines obsolètes comme la PlayStation 4 et la Xbox One d’origine.

Dans une tournure des événements quelque peu inattendue, mais tout à fait bienvenue, CD Projekt Red a partagé la nouvelle que ceux qui achètent Cyberpunk 2077 sur Xbox One recevront la version Xbox Series X gratuitement via Twitter. Dans le tweet, CD Projekt Red a déclaré sans vergogne que “les joueurs ne devraient jamais être obligés d’acheter deux fois le même jeu ou de payer pour des mises à niveau”. Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à louer le développeur, beaucoup citant cette décision non seulement comme une victoire pour les consommateurs, mais aussi comme un pas dans la bonne direction pour l’industrie du jeu.

Le compte Twitter officiel de Xbox a répondu à l’annonce avec un GIF classique Cyberpunk 2077 de la déclaration sous-titrée de Keanu Reeve “Vous êtes à couper le souffle”. Keanu Reeves est l’une des stars de Cyberpunk 2077, qui aurait tellement aimé jouer le personnage de Johnny Silverhand qu’il a poussé CD Projekt Red pour plus de temps d’écran pour lui. Bien que les utilisateurs de Xbox aient été ravis d’apprendre qu’ils obtiendraient une mise à niveau gratuite de Cyberpunk 2077, les joueurs de PlayStation ont dû se demander s’ils obtiendraient ou non le même accord.

Il est clair que le côté commercial de l’industrie des jeux est en pleine mutation, non seulement en termes de services d’abonnement et de streaming de jeux, mais dans le sens fondamental de la façon dont les consommateurs possèdent les jeux. Année après année, les ventes de disques physiques ont baissé, certains analystes prévoyant maintenant que l’industrie du jeu sera 100% numérique d’ici 2022. Il est logique que les joueurs puissent télécharger une copie numérique d’un jeu qu’ils ont acheté au fur et à mesure de sa mise à jour. un matériel plus récent. Avec CD Projekt Red, il reste clair que le développeur met son argent là où il est en termes de convivialité pour les consommateurs, car les joueurs Xbox pourront jouer sur Xbox One et Xbox Series X pour le prix d’un achat.

Cyberpunk 2077 devrait sortir le 17 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia.

